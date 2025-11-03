Λογαριασμός
Συγκλονιστικό βίντεο: Οι παίκτες της Ραντνίτσκι 1923 μαθαίνουν για τον θάνατο του προπονητή τους

Σοκαριστικές στιγμές ακολούθησαν της οριστικής διακοπής της αναμέτρησης της Ραντνίτσκι 1923 με τη Μλάντοστ λόγω του θανάτου του προπονητή της πρώτης

Ραντνίτσκι

Σοκαριστικές στιγμές ακολούθησαν της οριστικής διακοπής της αναμέτρησης της Ραντνίτσκι 1923 με τη Μλάντοστ λόγω του θανάτου του προπονητή της πρώτης.

Στα βίντεο που υπάρχουν στα social media αποτυπώνονται τα πάντα μετά το ξαφνικό σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή.

Οι παίκτες αντιλαμβάνονται τον λόγο και ξεσπούν χωρίς να μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη.

Δείτε το ανατριχιαστικό βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

