Τραγωδία στη Σερβία: Κατέρρευσε στο γήπεδο και πέθανε ξαφνικά ο 44χρονος προπονητής της Ραντνίτσκι 1923

Τραγωδία στο σερβικό ποδόσφαιρο, καθώς ο προπονητής της Ραντνίτσκι 1923, Μλάντεν Ζίζοβιτς, έφυγε από τη ζωή, έχοντας καταρρεύσει στο γήπεδο, εν ώρα αγώνα

Ζίζοβιτς

Θλιβερή είδηση από τη Σερβία και τον χώρο του ποδοσφαίρου. Όπως μεταφέρουν τα Μέσα της χώρας, ο 44χρονος προπονητής της Ραντνίτσκι 1923Μλάντεν Ζίζοβιτς, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μλάντοστ κατέρρευσε στο γήπεδο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο αγώνας αρχικά συνεχίστηκε, αλλά διακόπηκε επίσημα προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν έγινε γνωστό ότι ο άτυχος άνδρας κατέληξε, με τους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων να αποχωρούν κλαίγοντας από το γήπεδο.

O εκλιπών, είχε αναλάβει επικεφαλής προπονητής της Ραντνίτσκι στις 23 Οκτωβρίου, ενώ την περασμένη σεζόν, κάθισε στον πάγκο της Μπάνια Λούκα, όπου και είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Conference League και τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League.

Τη δεδομένη στιγμή ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

