Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μπιν Σαλμάν θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις 18 Νοεμβρίου

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θα βρίσκεται στο Λευκό Οίκο στις 18 Νοεμβρίου για επίσημη επίσκεψη εργασίας μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η επίσκεψη θα λάβει χώρα την ώρα που ο Τραμπ πιέζει τη Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Το 2020, ο Τραμπ κατέληξε σε συμφωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Σουδάν και το Μαρόκο για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Οι Σαουδάραβες διστάζουν να προσχωρήσουν, ελλείψει βημάτων προς την κατεύθυνση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.

Πηγή: skai.gr

