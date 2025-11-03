Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μπιν Σαλμάν θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις 18 Νοεμβρίου

Η επίσκεψη θα λάβει χώρα την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τη Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Σαλμάν και Τραμπ

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θα βρίσκεται στο Λευκό Οίκο στις 18 Νοεμβρίου για επίσημη επίσκεψη εργασίας μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η επίσκεψη θα λάβει χώρα την ώρα που ο Τραμπ πιέζει τη Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Το 2020, ο Τραμπ κατέληξε σε συμφωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Σουδάν και το Μαρόκο για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Οι Σαουδάραβες διστάζουν να προσχωρήσουν, ελλείψει βημάτων προς την κατεύθυνση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark