Ουκρανικό: Συνάντηση Ουμέροφ-Φιντάν στην Άγκυρα

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι συναντήθηκε την Πέμπτη στην Άγκυρα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Ο Ουμέροφ, ο οποίος είναι επίσης γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, ανέφερε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν τη διαπραγματευτική διαδικασία και τα επόμενα βήματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε ανθρωπιστικά ζητήματα και στην επιστροφή Ουκρανών που κρατούνται από τη Ρωσία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.