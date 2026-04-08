Πληροφορίες ότι το Ισραήλ έπληξε το κρησφύγετο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε σήμερα το κρησφύγετο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ως αποτέλεσμα των νέων αεροπορικών επιδρομών στο Λίβανο.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ δεν βρισκόταν στο κρησφύγετο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο IDF ανακοίνωσε σήμερα τα «μεγαλύτερα πλήγματα» από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησής τους στον Λίβανο, ενώ τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εκτεταμένους βομβαρδισμούς σε κωμοπόλεις και πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Υπάρχουν αναφορές για μεγάλο αριθμό θυμάτων σε όλο τον Λίβανο, με τα νοσοκομεία να έχουν κατακλυστεί και ανθρώπους να πιστεύεται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν, μετά από ένα μεγάλο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.

⚡️Large number of martyred civilians as a result of the Israeli airstrikes on Al Mazraa Corniche, Lebanon pic.twitter.com/Vz8JivzfqZ — War Monitor (@WarMonitors) April 8, 2026

Το Ισραήλ το περιέγραψε ως το μεγαλύτερο κύμα επιθέσεων σε αυτή τη σύγκρουση, πλήττοντας περισσότερα από 100 σημεία που χαρακτήρισε ως κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ μέσα σε 10 λεπτά.

Οι επιθέσεις έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, τον νότιο Λίβανο και την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ο Κασέμ ήταν ένας από τους στόχους των επιδρομών, ωστόσο ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο στοχοποίησαν εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ.

Η επίθεση αποτελεί συνέχεια των εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία που ανακοίνωσαν ΗΠΑ και Ιράν, όπως είχε αναφέρει και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

