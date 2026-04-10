Ο Ισραηλινός λαός είναι βαθιά διχασμένος σχετικά με το αποτέλεσμα του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Walla και Maariv που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το The Jerusalem Post.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι Ισραηλινοί δεν πιστεύουν στην «εικόνα της νίκης» όσον αφορά το Ιράν. Παρά την εκεχειρία, φαίνεται ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί δεν αισθάνονται ότι το Ισραήλ νίκησε στην εκστρατεία κατά του Ιράν.

Το 46% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κέρδισαν τον πόλεμο. Μόνο το 22% του κοινού πιστεύει ότι η νίκη επιτεύχθηκε.

Το 63% όλων των ερωτηθέντων δήλωσαν δυσαρεστημένοι με την έκβαση του πολέμου, σε σύγκριση με μόνο το 32% που εξέφρασαν ικανοποίηση.

Στην πολιτική ανάλυση, το 61% των ψηφοφόρων του συνασπισμού δήλωσαν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης, το ποσοστό αυτό ανήλθε σε μόλις 17%.

Η δημοσκόπηση εξέτασε επίσης την ικανοποίηση από την απόδοση των πολιτικών ηγετών και των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της άμυνας. Ο Διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας Τόμερ Μπαρ έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία αποδοχής, με 77% ικανοποίηση.

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, έτυχε επίσης ευρείας δημόσιας εμπιστοσύνης, με το 71% των ερωτηθέντων να εκφράζουν ικανοποίηση.

Στο πολιτικό κλιμάκιο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε ποσοστό ικανοποίησης 47%, συμπεριλαμβανομένου του 92% μεταξύ των ψηφοφόρων του συνασπισμού σε σύγκριση με 24% μεταξύ των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης, ενώ το 49% δήλωσε δυσαρεστημένο με την απόδοσή του.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ έλαβε 40% ικανοποίηση, σε σύγκριση με το 51% των Ισραηλινών που δήλωσαν δυσαρεστημένοι με την απόδοσή του. Στο τέλος της λίστας ήταν ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Παιδείας Γιόαβ Κις, και οι δύο με μόνο 29% ικανοποίηση από το ευρύ κοινό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμπεριλήφθηκε επίσης στην δημοσκόπηση. Ενώ το 52% των Ισραηλινών δήλωσαν ικανοποιημένοι με την απόδοσή του κατά τη διάρκεια του πολέμου, το 43% δήλωσαν δυσαρεστημένοι με την απόδοση του προέδρου των ΗΠΑ.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη από την Lazar Research, με επικεφαλής τον Δρ. Μεναχέμ Λαζάρ, σε δείγμα 500 ερωτηθέντων από τον ενήλικο πληθυσμό του Ισραήλ, με περιθώριο σφάλματος 4,3%.

Πηγή: skai.gr

