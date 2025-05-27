Η ΕΕ συγκεντρώνει ομάδες πυρόσβεσης και στόλο αεροσκαφών για τη στήριξη των χωρών που έχουν πληγεί από δασικές πυρκαγιές

Προκειμένου να προετοιμαστεί απέναντι στον αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών κατά τους προσεχείς θερινούς μήνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει συγκροτήσει ομάδες πυρόσβεσης και στόλο αεροσκαφών για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου σχεδόν 650 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα τοποθετηθούν στρατηγικά σε καίριες τοποθεσίες υψηλού κινδύνου στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, προκειμένου να παράσχουν άμεση υποστήριξη στα τοπικά πυροσβεστικά σώματα. Έτσι θα αυξηθεί ο αριθμός των πυροσβεστών σε κάθε χώρα.

Επιπλέον, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα θα είναι σταθμευμένα σε 10 κράτη μέλη για να παρέμβουν σε περίπτωση ανάγκης. Οι πόροι αυτοί, οι οποίοι συντονίζονται και συγχρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, θα συμβάλουν στον μετριασμό των κινδύνων και θα δώσουν τη δυνατότητα ταχύτερης και πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης κρίσεων. Οι πόροι αυτοί προστίθενται στις εθνικές ικανότητες αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Επισκόπηση του υποστηριζόμενου από την ΕΕ θερινού στόλου

Γαλλία: Τέσσερα αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους και ένα ελικόπτερο.

Ελλάδα: Τέσσερα αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους.

Κροατία: Δύο αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους.

Ιταλία: Δύο αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους.

Ισπανία: Δύο αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους.

Σουηδία: Τέσσερα ελαφρά αεροσκάφη.

Πορτογαλία: Δύο ελαφρά αεροσκάφη.

Κύπρος: Δύο ελαφρά αεροσκάφη.

Τσεχία: Δύο ελικόπτερα.

Σλοβακία: Ένα ελικόπτερο.

Επιπρόσθετα, 19 επίγειες πυροσβεστικές ομάδες, η καθεμία εκ των οποίων περιλαμβάνει περίπου 30 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα αξιολόγησης και παροχής συμβουλών, είναι έτοιμες να κινητοποιηθούν από την ΕΕ σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα συμμετέχοντα κράτη μέσω του μηχανισμού.

Στο Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο / 7 ημέρες την εβδομάδα, θα συσταθεί μια ειδική ομάδα υποστήριξης για τις δασικές πυρκαγιές, η οποία θα παρακολουθεί τους κινδύνους και θα αναλύει επιστημονικά δεδομένα.

Αυτή η προορατική προσέγγιση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να είναι ένα βήμα μπροστά από τις καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, και να ενώσει τις δυνάμεις της για να προστατεύσει τη ζωή και τα σπίτια των πολιτών, καθώς και το περιβάλλον.

Ιστορικό

Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, καθώς και η ετοιμότητα και η αντίδραση απέναντι σε αυτές συνδέονται άρρηκτα με τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, την προστασία των μέσων διαβίωσης των πολιτών, και την προστασία του περιβάλλοντος. Το να έχουμε στη διάθεσή μας έμπειρους ειδικούς στον τομέα των δασικών πυρκαγιών, καλά εκπαιδευμένους πυροσβέστες, αποτελεσματικά εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών και διάφορα μέσα αντιμετώπισης μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά.

Κάθε χώρα στον κόσμο που πλήττεται από δασικές πυρκαγιές μπορεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (ΜΠΠΕ). Μόλις ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο / 7 ημέρες την εβδομάδα, συντονίζει και συγχρηματοδοτεί την παροχή βοήθειας, η οποία προσφέρεται οικειοθελώς από τα κράτη μέλη της ΕΕ και δέκα επιπλέον κράτη που συμμετέχουν στον ΜΠΠΕ (Ισλανδία, Νορβηγία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Μολδαβία και Ουκρανία).

Επιπλέον, η ΕΕ έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας (ECPP) για να διασφαλίσει ένα κρίσιμο μέγεθος άμεσα διαθέσιμων ικανοτήτων πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά δυνατή την ισχυρότερη, ταχύτερη και πιο συνεκτική συλλογική αντίδραση σε καταστροφές. Συγκεντρώνει πόρους από τα 27 κράτη μέλη και δέκα ακόμα κράτη που συμμετέχουν στον ΜΠΠΕ, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αποσταλούν και να δραστηριοποιηθούν σε ζώνες καταστροφών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι πόροι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ομάδες πυρόσβεσης, εμπειρογνώμονες ή εξειδικευμένο εξοπλισμό. Η ECPP λειτουργεί με εθελοντικές συνεισφορές, οι οποίες στη συνέχεια αξιολογούνται και πιστοποιούνται από την ΕΕ. Η τελική απόφαση για την αποστολή αυτών των μέσων εξακολουθεί να εναπόκειται στις συνεισφέρουσες χώρες.

Εάν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης απαιτεί πρόσθετη ζωτική βοήθεια, το στρατηγικό απόθεμα της ΕΕ, το rescEU, μπορεί να παρέμβει παρέχοντας πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση καταστροφών που πλήττουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Περιλαμβάνει στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών και αεροσκαφών διακομιδής ασθενών, καθώς και απόθεμα με ιατρικά είδη και εξοπλισμό κινητών νοσοκομείων. Επιπλέον, το rescEU παρέχει επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη για την απόκτηση αυτών των ικανοτήτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με την αξιοποίησή τους.

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ παρακολουθεί επίσης την εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών με τη στήριξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές, ενώ η ενωσιακή δορυφορική χαρτογράφηση έκτακτης ανάγκης Copernicus συμπληρώνει τις επίγειες επιχειρήσεις με λεπτομερείς πληροφορίες από το διάστημα.

