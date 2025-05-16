Η οξεία επισιτιστική ανασφάλεια συνεχίζει να αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, με σχεδόν 300 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να κινδυνεύουν άμεσα από θάνατο λόγω πείνας, σύμφωνα με τα ευρήματα της Global Report on Food Crises (GRFC).

Μόνο το περασμένο έτος, εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων και των περικοπών της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνδυασμό με τις κλιματικές και οικονομικές κρίσεις, επιπλέον 13,7 εκατομμύρια άνθρωποι βυθίστηκαν σε χρόνια επισιτιστική ανασφάλεια.

Πρόκειται για τον έκτο συνεχόμενο χρόνο αύξησης του αριθμού των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν «υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής κρίσης», με το σύνολο να φτάνει πλέον τα 295,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με την τελευταία Παγκόσμια Έκθεση για τις επισιτιστικές Κρίσεις (GRFC).

Πρόκειται για το 23% του πληθυσμού των 53 χωρών που αναλύθηκαν.

«Η επιδείνωση των συγκρούσεων, η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα και οι περικοπές στη χρηματοδότηση επιτείνουν την οξεία επισιτιστική ανασφάλεια», αναφέρει η έκθεση.

Ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν την πιο ακραία μορφή πείνας, όπως κατηγοριοποιείται από την Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε ένα μόλις έτος.

Περισσότερο από το 95% των ανθρώπων που κατατάσσονται στην πιο ακραία βαθμίδα επισιτιστικής κρίσης, την οποία το IPC περιγράφει ως «καταστροφή», με χαρακτηριστικά τον λιμό, τον θάνατο, την απόλυτη εξαθλίωση και τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά υποσιτισμού, βρίσκονται είτε στη Λωρίδα της Γάζας είτε στο Σουδάν. Παράλληλα, σημαντικά τμήματα του πληθυσμού στην Αϊτή, το Μάλι και το Νότιο Σουδάν αντιμετωπίζουν παρόμοιες ανθρωπιστικές συνθήκες.

Στο Σουδάν, ο κλιμακούμενος εμφύλιος πόλεμος οδήγησε επίσημα στην κήρυξη λιμού, με πάνω από 24 εκατομμύρια ανθρώπους να βιώνουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια.

Τραγική είναι και η εικόνα στη Γάζα, όπου λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης το 2023 οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το 50% του πληθυσμού ενδέχεται να βιώσει το χειρότερο σενάριο, δηλαδή συνθήκες ολοκληρωτικής ανθρωπιστικής καταστροφής.

«Μετά το κλείσιμο όλων των περασμάτων προς τη Λωρίδα της Γάζας στις αρχές Μαρτίου και την κατάρρευση της δίμηνης εκεχειρίας, η πρόσβαση σε τρόφιμα έχει περιοριστεί δραματικά», αναφέρει η τελευταία Παγκόσμια Έκθεση για τις Επισιτιστικές Κρίσεις (GRFC).

Οι προειδοποιήσεις επιβεβαιώθηκαν τη Δευτέρα, όταν ητελευταία έκθεση του Integrated Food Security Phase Classification (IPC) δήλωσε ότι ο πληθυσμός των περίπου 2,1 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Γάζα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο κινδύνου για λιμό, καθώς συνεχίζεται ο ισραηλινός αποκλεισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι αναλυτές της GRFC εντόπισαν επιδείνωση της επισιτιστικής ασφάλειας σε 19 χώρες, κυρίως εξαιτίας συγκρούσεων σε Μιανμάρ, Νιγηρία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Παράλληλα, η κλιματική κρίση εντείνει την επισιτιστική αστάθεια, με σοβαρές ξηρασίες να αναμένονται σε περιοχές της Αιθιοπίας, Κένυας, Σομαλίας, αλλά και Αφγανιστάν και Πακιστάν.

Η αιφνίδια διακοπή χρηματοδότησης, ιδίως από την USAID, μετά από απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, κατέστησε ανενεργά τα διατροφικά προγράμματα για περισσότερα από 14 εκατομμύρια παιδιά σε χώρες όπως το Σουδάν, την Υεμένη και την Αϊτή, αφήνοντάς τα εκτεθειμένα σε σοβαρό υποσιτισμό και αυξημένο κίνδυνο θανάτου.

Ακόμη και πριν από τις περικοπές, διατροφικές κρίσεις είχαν καταγραφεί σχεδόν στις μισές από τις 53 χώρες που εξετάζονται στην έκθεση της GRFC, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος και το βάθος της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.