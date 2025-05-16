Μέχρι σήμερα, αν το ζωάκι σας ξέφευγε και κρυβόταν κάτω από ένα τρένο, ακριβώς πριν από την αναχώρηση από τον σταθμό, οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι (SNCF) δεν είχαν έναν σαφή κανονισμό για το τι θα έπρεπε να γίνει. Αφού το συζητούσαν επί δύο χρόνια, η εταιρεία αποφάσισε ότι ένα τρένο μπορεί να καθυστερήσει το πολύ για 20 λεπτά για τη διάσωση του ζώου, σύμφωνα με ένα νέο πρωτόκολλο που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο φρικτός θάνατος του γάτου Νεκό, στον σταθμό του Μονπαρνάς, τον Ιανουάριο του 2023, αποκάλυψε ότι η SNCF δεν είχε ένα επίσημο πρωτόκολλο διαχείρισης της κατάστασης, εάν κάποιο σκυλάκι, γατάκι ή άλλο ζώο γλιστρούσε στις γραμμές. Παρά το αίτημα των ιδιοκτητών του Νεκό να καθυστερήσει η αναχώρηση, το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Παρίσι στο Μπορντό, με 800 επιβάτες, ξεκίνησε, σκοτώνοντας τον γάτο που «δεν ήταν ορατός», κατά την εταιρεία.

Η υπόθεση προκάλεσε σάλο εκείνη την εποχή. «Δεν ντρέπεστε καθόλου;» ήταν το ερώτημα που απηύθυνε στην SNCF το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό. «Σοκαρισμένος» δήλωσε και ο τότε υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Οι ιδιοκτήτριες του Νεκό, μια μητέρα με την κόρη της, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και αρχικά έλαβαν αποζημίωση από την SNCF, 1.000 ευρώ η καθεμία, ωστόσο η εταιρεία απαλλάχθηκε από κάθε ευθύνη στο εφετείο.

Ο τότε υπουργός Μεταφορών Κλεμάν Μπον απέστειλε επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο της SNCF ζητώντας του να μελετήσει «όλες τις δυνατές επιλογές» ώστε να τροποποιηθούν οι εσωτερικοί κανονισμοί και να «ευαισθητοποιηθούν» οι υπάλληλοι σε τέτοια θέματα.

Οι οδηγίες που δόθηκαν την Πέμπτη στους εργαζόμενους ορίζουν τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν και απαντούν στο «κρίσιμο» ερώτημα: πόσο χρόνο είναι λογικό να καθυστερήσουν εκατοντάδες επιβάτες προκειμένου να βρεθεί ένα ζώο; Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το νέο πρωτόκολλο συνδυάζει την «κοινή λογική με την ανθρωπιά». Αφού ενημερωθούν από τους επιβάτες, οι υπάλληλοι θα έχουν στη διάθεσή τους 10 λεπτά για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν το ζώο από την αποβάθρα. Εάν βρίσκεται όντως κάτω από το τρένο, θα έχουν άλλα δέκα λεπτά για να το βγάλουν από εκεί, αλλά χωρίς να κατέβουν «στην επικίνδυνη ζώνη», δηλαδή στις ράγες.

Εάν το ζώο επιμένει να κρύβεται στις γραμμές, το τρένο μπορεί να αναχωρήσει αλλά… πολύ αργά, «με την ταχύτητα ενός πεζού», ώστε ο σκύλος ή η γάτα να έχει μια τελευταία ευκαιρία να φύγει και να γλιτώσει από τις ρόδες.

Πηγή: AFP,ΑΠΕ-ΜΠΕ

