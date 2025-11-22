Το σαουδαραβικό κρατικό κανάλι Al Arabiya μετέδωσε το ότι «η συμφωνία έχει τελειώσει και η Χαμάς είναι έτοιμη να πολεμήσει», όπως ανέφεραν πηγές στο μέσο, προσθέτοντας ότι η εκεχειρία πρέπει να είναι αμοιβαία και ότι η Γάζα δεν θα γίνει ένας νέος Λίβανος.

Αμερικανική πηγή δήλωσε στο Walla ότι «H Χαμάς δεν έχει εγκαταλείψει ακόμη, αλλά δεν μπορεί να δεχθεί άλλες ισραηλινές επιθέσεις. Η Γάζα δεν θα είναι ο Λίβανος για εκείνους, και ελπίζω να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε την κατάσταση».

Άλλη πηγή ανέφερε στο ίδιο μέσο: «Οι ΗΠΑ γνωρίζουν για τις ισραηλινές επιθέσεις και κατανοούν την ανάγκη του Ισραήλ να προστατεύσει τους στρατιώτες του στη Γάζα μετά την επίθεση που δέχθηκαν». Πρόσθεσε ότι η Χαμάς είπε στους μεσολαβητές: «Καλύτερα να πολεμήσουμε και να σκοτωθούν χίλιοι από τις ισραηλινές επιθέσεις παρά από αδράνεια».

Λίγο αργότερα, ο αναλυτής Χάνι αλ-Ντάλι του Al Mayadeen, φιλο-Χεζμπολάχ μέσου του Λιβάνου, μετέδωσε ότι ο ηγετικός παράγοντας της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια ηγείται αντιπροσωπείας που αναμένεται να φτάσει στο Κάιρο εντός των επόμενων ωρών. Σύμφωνα με τον Ντάλι, στόχος είναι ο συντονισμός με αραβικά κράτη για την ενίσχυση της παλαιστινιακής θέσης έναντι του Ισραήλ. Δεν αναφέρθηκε εάν η αποστολή θα συζητήσει το φερόμενο τέλος της εκεχειρίας.

Νωρίτερα, το Al Arabiya μετέδωσε ότι ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τον Αμπού Αμπντάλα αλ-Χουντάιντι, τον επικεφαλής επιχειρησιακού επιτελείου των Ταξιαρχιών Ιζεντίν αλ-Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δεν έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή του, ωστόσο, το Γραφείο του Πρωθυπουργού (PMO) γνωστοποίησε ότι ο στρατός σκότωσε πέντε ανώτερα στελέχη της Χαμάς το Σάββατο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «σήμερα η Χαμάς παραβίασε ξανά την εκεχειρία, στέλνοντας τρομοκράτη σε ισραηλινό έδαφος για να επιτεθεί σε στρατιώτες. Σε απάντηση, το Ισραήλ εξουδετέρωσε πέντε ανώτερα στελέχη της Χαμάς». Δεν δόθηκαν ονόματα ούτε διευκρινίστηκε αν μεταξύ αυτών ήταν ο Χουντάιντι.

Το PMO ανέφερε ότι «το Ισραήλ τήρησε πλήρως την εκεχειρία, η Χαμάς όχι», υποστηρίζοντας ότι μαχητές της Χαμάς διέσχιζαν επανειλημμένα τις ισραηλινές γραμμές για να επιτεθούν στις δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα «εκτελούσαν Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα». Κάλεσε επίσης τους μεσολαβητές να απαιτήσουν από τη Χαμάς να τηρήσει τους όρους της εκεχειρίας που διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των ομήρων, εκ των οποίων τρεις παραμένουν στη Γάζα. Ζητήθηκε επίσης ο πλήρης αφοπλισμός της οργάνωσης και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Σε ευθυγράμμιση με τη δήλωση του PMO, ο IDF ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένοπλος μαχητής της Χαμάς διέσχισε τη «Κίτρινη Γραμμή» και άνοιξε πυρ κατά ισραηλινών στρατιωτών σε δρόμο από τον οποίο εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια στο νότιο τμήμα της Γάζας. Ο στρατός ανταπέδωσε τα πυρά και σκότωσε τον ένοπλο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί στον IDF. Μετά το περιστατικό, και υπό καθοδήγηση της Σιν Μπετ, ο IDF πραγματοποίησε πλήγματα σε στόχους της Χαμάς στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι οι δυνάμεις του παραμένουν στις θέσεις τους σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας.

Ο IDF ανακοίνωσε επίσης ότι το Σάββατο σκότωσε πέντε μαχητές της Χαμάς στην περιοχή της Ράφα, θεωρώντας ότι ανήκαν σε ομάδα που είχε εξέλθει από υπόγεια σήραγγα την Παρασκευή. Οι πέντε σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστά περιστατικά. Συνολικά, σύμφωνα με τον στρατό, 17 μαχητές είχαν βγει από τις σήραγγες· μετά από 24ωρη καταδίωξη, 11 σκοτώθηκαν και έξι συνελήφθησαν. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη Σιν Μπετ για ανάκριση.

Σε άλλο περιστατικό στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ο στρατός σκότωσε δύο από τέσσερις μαχητές που προσέγγισαν ισραηλινές δυνάμεις αφού πέρασαν την Κίτρινη Γραμμή. Δεν διευκρινίστηκε τι συνέβη στους άλλους δύο.

Αξιωματούχοι που συνδέονται με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, ανέφεραν στο Reuters ότι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους το Σάββατο. Το υπουργείο δεν διαχωρίζει αμάχους και μαχητές στον απολογισμό των θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

