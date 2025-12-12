Στο κοντινό 2029, έχει προγραμματιστεί να ανοίξει στο Ντουμπάι (που αλλού) ίσως το πιο εντυπωσιακό και φουτουριστικό ξενοδοχείο, που θα έχει στην κορυφή του ένα πραγματικό αεροπλάνο.

Το 7άστερο, υπερπολυτελές Emirates Air Hotel θα έχει ύψος 580 μέτρων και ένα πραγματικό A380 θα βρίσκεται στους τελευταίους ορόφους.

Στο αεροπλάνο θα υπάρχει μπαρ, εστιατόριο μέσα στο πιλοτήριο και γυάλινες πλατφόρμες – παρατηρητήρια, τοποθετημένα στα φτερά.

Dubai plans a 3 billion AED Emirates Air Hotel with a 580 meter tower and a real A380 on the roof featuring a bar cockpit dining and glass wing views opening in 2029 ✈️



pic.twitter.com/8wHRcKvphm — Tansu Yegen (@TansuYegen) December 12, 2025

Το ξενοδοχείο αναμένεται να κοστίσει 3 δισεκατομμύρια AED (Ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων), δηλαδή 700 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: skai.gr

