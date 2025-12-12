Λογαριασμός
Στο Ντουμπάι (που αλλού) ανοίγει ξενοδοχείο, που θα έχει στην κορυφή ένα πραγματικό αεροπλάνο - Βίντεο

Το Emirates Air Hotel αναμένεται να ανοίξει το 2029 και θα  κοστίσει 3 δισεκατομμύρια Ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δηλαδή 700 δισεκατομμύρια ευρώ

ντουμπα

Στο κοντινό 2029, έχει προγραμματιστεί να ανοίξει στο Ντουμπάι (που αλλού) ίσως το πιο εντυπωσιακό και φουτουριστικό ξενοδοχείο, που θα έχει στην κορυφή του ένα πραγματικό αεροπλάνο. 

Το 7άστερο, υπερπολυτελές Emirates Air Hotel θα έχει ύψος 580 μέτρων και ένα πραγματικό A380 θα βρίσκεται στους τελευταίους ορόφους. 

Στο αεροπλάνο θα υπάρχει μπαρ, εστιατόριο μέσα στο πιλοτήριο και γυάλινες πλατφόρμες – παρατηρητήρια, τοποθετημένα στα φτερά.

Το ξενοδοχείο αναμένεται να κοστίσει 3 δισεκατομμύρια AED (Ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων), δηλαδή 700 δισεκατομμύρια ευρώ. 

