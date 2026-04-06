Κρουαζιερόπλοιο προσάραξε σε ύφαλο στα Φίτζι, κίνδυνος για πετρελαιοκηλίδα

Συνεργεία διάσωσης στα Φίτζι εργάζονται για να αποτρέψουν μια πετρελαιοκηλίδα, αφού ένα κρουαζιερόπλοιο προσάραξε ανοικτά του νησιού όπου γυρίστηκε η ταινία «Ο Ναυαγός» με τον Τομ Χανκς.

Το σκάφος Fiji Princess της εταιρείας Blue Lagoon Cruises προσάραξε σε ύφαλο κοντά στο ακατοίκητο νησί Μονουρίκι το Σάββατο, σύμφωνα με την υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης των Φίτζι.

Και οι 30 επιβάτες, καθώς και 17 από τα 31 μέλη του πληρώματος, απομακρύνθηκαν από το σκάφος την ίδια ημέρα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η Αρχή Θαλάσσιας Ασφάλειας των Φίτζι (MSAF) δήλωσε ότι αξιωματικοί της έφτασαν στο σημείο για να αξιολογήσουν την κατάσταση του πληγέντος πλοίου.

«Οι αρχικοί έλεγχοι επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στην πίσω αριστερή πλευρά του, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός πηδαλιούχησης. Ζημιές έχουν προκληθεί και στο κάτω μέρος του πλοίου», δήλωσε εκπρόσωπος.

«Το σκάφος υπέστη επίσης βλάβη στον κινητήρα και αναφέρθηκε εισροή υδάτων μετά την προσάραξη. Λόγω της θαλασσοταραχής και των ισχυρών κυμάτων, οι αξιωματικοί δεν μπόρεσαν να επιθεωρήσουν με ασφάλεια το σκάφος υποβρυχίως εκείνη τη στιγμή».

Εκπρόσωπος της MSAF δήλωσε ότι κύρια προτεραιότητα τη Δευτέρα ήταν η μείωση του κινδύνου ρύπανσης.

Το σκάφος μετέφερε περίπου 20.000 λίτρα καυσίμου ντίζελ. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι αρχές μετέφεραν εξοπλισμό αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων στην περιοχή «προληπτικά», αλλά οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν πολύ δύσκολες για να χρησιμοποιηθεί.

«Κατά τη στιγμή της επιθεώρησης, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι δεξαμενές καυσίμων είχαν υποστεί ζημιά», πρόσθεσε.

Ομάδες διάσωσης εργάζονται για την απομάκρυνση των καυσίμων και των λαδιών από το σκάφος, με τη βοήθεια ειδικού από την Αυστραλία. Μόλις βελτιωθεί ο καιρός, θα ξεκινήσουν περαιτέρω εργασίες για την ασφαλή ανάκτηση του σκάφους.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα που απομακρύνθηκαν μεταφέρθηκαν πίσω στο λιμάνι Ντεναράου. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος βοηθούν στις προσπάθειες διάσωσης και διαμένουν στο αδελφό πλοίο του Fiji Princess, το Cougar, για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.