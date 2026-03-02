Πρεσβεία ΗΠΑ στη Λευκωσία: Προειδοποίηση για πιθανή απειλή από drones στην Πάφο

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία ενημερώνει ότι υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή απειλή από drones στην περιοχή της Πάφου και καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Κύπρο να παραμείνουν σε αυξημένη εγρήγορση και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προσωπικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, σε περίπτωση ισχυρής έκρηξης ή ενεργοποίησης σειρήνων, οι πολίτες καλούνται να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο. Όσοι βρίσκονται σε κτίριο θα πρέπει να μεταβούν στο χαμηλότερο επίπεδο της κατασκευής, σε χώρο με τους λιγότερους εξωτερικούς τοίχους και παράθυρα. Συνιστάται να κλείνουν τις πόρτες και να παραμένουν κοντά σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από ανοίγματα. Σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να αναζητήσει άμεσα προστασία σε ανθεκτική κατασκευή. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, συνιστάται να ξαπλώσει στο έδαφος και να καλύψει το κεφάλι του με τα χέρια. Τονίζεται ότι ακόμη και σε περίπτωση επιτυχούς αναχαίτισης πυραύλου ή drone, τα συντρίμμια που ενδέχεται να πέσουν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο. Μετά από οποιοδήποτε περιστατικό, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την προσέγγιση συντριμμιών και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και τα αξιόπιστα ειδησεογραφικά μέσα.

Παράλληλα, συνιστάται η αποφυγή περιοχών κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυβερνητικά κτίρια ή άλλους πιθανούς στόχους, η παραμονή μακριά από παράθυρα ή γυάλινες επιφάνειες και ο περιορισμός άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια ενεργών συναγερμών.

Cyprus: There is information about a possible drone threat to Paphos region. Do not come to the Embassy unless of an emergency. The U.S. Embassy in Nicosia urges U.S. citizens in Cyprus to stay alert and safe.



Full alert: https://t.co/tR3lAocv11 pic.twitter.com/mrlcwyyOBs — TravelGov (@TravelGov) March 2, 2026

