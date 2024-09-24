Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν μια γυναίκα από την Αυστραλία στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης την περασμένη εβδομάδα για φερόμενες σχέσεις με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), δήλωσε την Τρίτη μια τουρκική πηγή ασφαλείας όπως μεταδίδει το Reuters.

A single mother of two from Melbourne’s north is under arrest in Turkey, accused of leading an Australian terror cell for a Kurdish nationalist group. She was arrested trying to fly home from Istanbul, now her friends fear she will never get a fair trial. @paul_dowsley #7NEWS pic.twitter.com/g3aWUmyzFY September 24, 2024

Η Cigdem Aslan συνελήφθη στο αεροδρόμιο στις 15 Σεπτεμβρίου καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αυστραλία, είπε η πηγή.

Μετά τη σύλληψή της, εμφανίστηκε σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στις 18 Σεπτεμβρίου και φυλακίστηκε εν αναμονή της δίκης για φερόμενη "εμπλοκή στην προπαγάνδα του PKK στην Αυστραλία και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από ομάδες ευθυγραμμισμένες με την μαχητική οργάνωση".

Η Αυστραλία είπε ότι παρέχει βοήθεια σε μια γυναίκα στην Τουρκία, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το PKK, που χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε μια αυτονομιστική εξέγερση κατά του τουρκικού κράτους το 1984, μετατρέποντάς τους στόχους του αργότερα σε αίτημα για ίσα δικαιώματα και κουρδική αυτονομία στην Τουρκία.

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σύγκρουση, η οποία τώρα επικεντρώνεται στο βόρειο Ιράκ.

