Στους 4 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στην Αυστραλία

Ο απολογισμός των θυμάτων των καταρρακτωδών βροχών οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στην ανατολική Αυστραλία αυτή την εβδομάδα έγινε βαρύτερος σήμερα, έφθασε τους τέσσερις νεκρούς, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ περίπου 50.000 κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι από τα νερά, που πάντως άρχισαν να υποχωρούν, σύμφωνα με τις αρχές.

20.05.2025#Australia#Flooding in the Mid North Coast and Hunter Region of #NSW.Thousands of homes without power. More than 270mm of rain fell in several locations in less than 24 hours. SES responded to 1,400 incidents.4,000 homes across the state were left without power. https://t.co/pNzN95p13q pic.twitter.com/tjVG4tM0Wi May 21, 2025

Τέσσερα άψυχα σώματα βρέθηκαν στις πελώριες περιοχές που καλύφθηκαν από τα νερά σε βόρειο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας, εύφορης περιοχής σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από το Σίδνεϊ, ανέφερε η αστυνομία.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης προετοιμάζονται για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις και καθαρισμούς καθώς τα νερά άρχισαν να αποσύρονται σήμερα το πρωί, καθώς και για την αποτίμηση των ζημιών από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι βροχές –ποσότητας ίσης με αυτή που υπό κανονικές συνθήκες πέφτει σε έξι μήνες– οι οποίες έπληξαν την περιοχή σε τρεις ημέρες.

«Η εμπορική συνοικία μας πλημμύρισε», σε πολλές επιχειρήσεις «εισέβαλαν νερά» και «θα χρειαστεί μαζικός καθαρισμός», είπε η Κίνι Ρινγκ, η δήμαρχος της αγροτικής κοινότητας Κίμπσι, που επλήγη από τις πλημμύρες.

Εξάλλου πολλά «σπίτια έχουν πλημμυρίσει», πρόσθεσε στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο Ντάλας Μπερνς, επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην πολιτεία, τόνισε πως πάνω από 2.000 μέλη του προσωπικού του έχουν αναπτυχθεί στην πληγείσα περιοχή.

«Για την ώρα, η προτεραιότητά μας είναι να ανεφοδιάσουμε τις αποκλεισμένες περιοχές», είπε, θυμίζοντας πως περίπου 50.000 άνθρωποι συνέχιζαν να είναι παγιδευμένοι εξαιτίας των πλημμυρών.

Πάνω από 600 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους από την αρχή της εβδομάδας. Αντιμέτωποι με την άνοδο του επιπέδου των νερών, ορισμένοι ανέβηκαν στις οροφές οχημάτων και σπιτιών ή σε γέφυρες προτού τους διασώσουν ελικόπτερα.

Οι καταιγίδες είχαν αποτέλεσμα οι κατακρημνίσεις να φτάσουν στο επίπεδο έξι μηνών μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, σύμφωνα με την κυβερνητική μετεωρολογική υπηρεσία. Τα επίπεδα των πλημμυρών έσπασαν ρεκόρ σε κάποιες περιοχές.

Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση φυσικής καταστροφής, κάτι που θα επιτρέψει να διατεθούν μεγαλύτεροι πόσοι στις πλημμυροπαθείς περιοχές.

Από την ξηρή ενδοχώρα ως τις τροπικές ακτές της, ολόκληροι τομείς της Αυστραλίας έχουν δοκιμαστεί από ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας γύρω από τη χώρα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφτεί ποτέ το 2024, σύμφωνα με το εθνικό πανεπιστήμιο της Αυστραλίας.

Τα θερμότερα ύδατα αυξάνουν την υγρασία στην ατμόσφαιρα, κάτι που κάνει πιο σφοδρές τις βροχοπτώσεις. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, που προκαλεί κυρίως η καύση ορυκτών καυσίμων, κάνει συχνότερες και σφοδρότερες τις κλιματικές καταστροφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

