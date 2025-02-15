Στουμπ: Οι ΗΠΑ ζητούν τις θέσεις των Ευρωπαίων αναφορικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έστειλαν ένα έγγραφο σε ευρωπαϊκές χώρες με ερωτήσεις για τι θα μπορούσαν να κάνουν για να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Οι Αμερικανοί έδωσαν στους Ευρωπαίους ένα έγγραφο με ερωτήσεις για το τι θα ήταν εφικτό», είπε ο Στουμπ στο Reuters στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια.

«Αυτό θα αναγκάσει τους Ευρωπαίους να σκεφτούν και μετά εναπόκειται στους Ευρωπαίους να αποφασίσουν αν θα απαντήσουν πραγματικά στις ερωτήσεις ή αν θα δώσουν απαντήσεις όλοι μαζί», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, τέσσερις ευρωπαϊκές πηγές που επικαλείται το Reuters δήλωσαν πως η Ουάσινγκτον έχει στείλει αυτό το διπλωματικό έγγραφο σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με το οποίο τις ρωτούν τι μπορούν να συνεισφέρουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πηγές, το έγγραφο θέτει ερωτήσεις όπως ενδεχόμενες συνεισφορές στρατευμάτων στο μέλλον, με δύο από τις πηγές να προσθέτουν πως εστάλη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

