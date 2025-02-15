Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, μεταδίδουν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ, η επικοινωνία έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας της αμερικανικής πλευράς

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, οι δύο επικεφαλής της Ρωσικής και Αμερικανικής διπλωματίας αντίστοιχα συμφώνησαν να συνεχιστούν οι επαφές και να προχωρήσει ο συντονισμός για ένα συμβούλιο ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες με Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές στη Σαουδική Αραβία μέσα στις επόμενες ημέρες, ανέφερε σήμερα το Politico, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχεδίων.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Βαλτς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία, τονίζει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το Politico, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δεν θα είναι παρών στις συνομιλίες αυτές.

