Απίστευτη τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε σταθμό τρένου - Ποδοπατήθηκαν για να μπουν στα βαγόνια - Βίντεο

Η καθυστέρηση δύο τρένων προκάλεσε τη συγκέντρωση μεγάλου αρθμού πολιτών στις εξέδρες και πανικό για να εισέλθουν στα βαγόνια

Ινδία

Τουλάχιστον 15 άτομα, ανάμεσά τους 10 γυναίκες και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Νέο Δελχί, στην Ινδία.

Η καθυστέρηση δύο τρένων προκάλεσε τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων στις εξέδρες και τεράστιο εκνευρισμό. Αποτέλεσμα ήταν, όταν κατέφτασαν τα τρένα στις αποβάθρες, να προκληθεί πανικός και να ποδοπατηθούν δεκάδες άνθρωποι στους διαδρόμους, ενώ δεκάδες άλλοι σφηνώθηκαν κυριολεκτικά στις πόρτες των βαγονιών και μέσα στα βαγόνια, στα οποία είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο.

Στον σιδηροδρομικό σταθμό έσπευσαν δυνάμεις ασφαλείας για να ελέγξουν την κατάσταση, καθώς και πυροσβέστες, ώστε να απεγκλωβίσουν τους πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί στις αποβάθρες και στα βαγόνια.

«Υπήρξε ένα ατυχές και τραγικό περιστατικό, με απώλειες ανθρώπων και τραυματισμούς λόγω ταραχής στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νέου Δελχί. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα και τον Αστυνομικό Επίτροπο και τους ζήτησαν να αντιμετωπίσουν και να επανορθώσουν την κατάσταση», ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Νέου Δελχί VK Saxena.

