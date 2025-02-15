Τουλάχιστον 15 άτομα, ανάμεσά τους 10 γυναίκες και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Νέο Δελχί, στην Ινδία.

Η καθυστέρηση δύο τρένων προκάλεσε τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων στις εξέδρες και τεράστιο εκνευρισμό. Αποτέλεσμα ήταν, όταν κατέφτασαν τα τρένα στις αποβάθρες, να προκληθεί πανικός και να ποδοπατηθούν δεκάδες άνθρωποι στους διαδρόμους, ενώ δεκάδες άλλοι σφηνώθηκαν κυριολεκτικά στις πόρτες των βαγονιών και μέσα στα βαγόνια, στα οποία είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο.

#Big_news 🚨



There are reports of a stampede at New Delhi Railway Station late at night.



According to the people present there, 200+ deaths are being claimed whereas according to the administration only a few people have been injured.#NewDelhi #NewDelhiRailwaystation pic.twitter.com/8wjfNjz0o8 — Yadav (@ravendra_099) February 15, 2025

At least 15 people, including 10 women and three children, died in a stampede-like situation at New Delhi railway station after delays of two trains for Maha Kumbh led to overcrowding.#NewDelhiRailwaystation pic.twitter.com/EZTjcmNdgT — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeeer) February 15, 2025

Στον σιδηροδρομικό σταθμό έσπευσαν δυνάμεις ασφαλείας για να ελέγξουν την κατάσταση, καθώς και πυροσβέστες, ώστε να απεγκλωβίσουν τους πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί στις αποβάθρες και στα βαγόνια.

«Υπήρξε ένα ατυχές και τραγικό περιστατικό, με απώλειες ανθρώπων και τραυματισμούς λόγω ταραχής στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νέου Δελχί. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα και τον Αστυνομικό Επίτροπο και τους ζήτησαν να αντιμετωπίσουν και να επανορθώσουν την κατάσταση», ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Νέου Δελχί VK Saxena.

