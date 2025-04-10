Στον Βαρθολομαίο το Βραβείο Templeton 2025

Tο Ίδρυμα John Templeton, σε συνεργασία με το Templeton World Charity Foundation και το Templeton Religion Trust, ανήγγειλαν ότι απονέμουν το Βραβείο Templeton για το έτος 2025 στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο μακροβιότερος προκαθήμενος του Αποστολικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως, είναι παγκοίνως αναγνωρισμένος, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος Templeton, για «τις καινοτόμες προσπάθειές του να γεφυρώση την επιστημονική και πνευματική θεώρηση της σχέσεως της ανθρωπότητας με τον φυσικό κόσμο, κινητοποιώντας ανθρώπους διαφορετικής πίστεως να καταστούν οικονόμοι της δημιουργίας»

Με την αναγγελία αυτού του εξόχως τιμητικού βραβείου, ο κ.κ. Βαρθολομαίος έκανε την εξής δήλωση: «Αποδεχόμεθα με ευγνωμοσύνην και ταπείνωσιν αυτήν την μοναδικήν αναγνώρισιν, η οποία αντικατοπτρίζει το φιλάνθρωπον όραμα του Sir John Templeton, του εξαιρέτου ιδρυτού μιάς παγκοσμίου πρωτοβουλίας επενδύσεως εις το ανθρώπινον πνεύμα και εις την ικανότητα του ανθρωπίνου προσώπου να αντιλαμβάνεται και να αξιοποιή τας δυνατότητας του Πνεύματος. Αυτή η τιμή δεν αναφέρεται μόνον προς το ταπεινόν μας πρόσωπον, αλλά και προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, την Αποστολικήν Καθέδραν του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Επί δεκαεπτά αιώνας, αυτή η Εκκλησία των Αγίων και των Μαρτύρων, των Ομολογητών και των Θεολόγων, ηγήθη της πνευματικής αποστολής διδασκαλίας και μεταδόσεως του μεταμορφωτικού Ευαγγελίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ανά την οικουμένην. Αποδεχόμεθα αυτήν την μοναδικήν τιμήν εν ονόματι αυτής της διακονίας προς τον Θεόν και την ανθρωπότητα».

Το πρώτον Βραβείο Templeton απονεμήθηκε στη Μητέρα Τερέζα το 1973, και εν συνεχεία τόσο σε πνευματικούς ηγέτες, όπως ο Τεντζίν Γκιάτσο, 14ος Δαλάι Λάμα, και ο Αρχιεπίσκοπος Ντέσμοντ Τούτου, όσο και σε οραματιστές, όπως ο Αλαξάντρ Σολζεντίτσιν, ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, η διακεκριμένη οικολόγος Τζέιν Γκούντολ, και σε κορυφαίους επιστήμονες και ειρηνοποιούς σε όλον τον κόσμο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα λάβει το βραβείο στη Νέα Υόρκη τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη αναγνώριση και τιμή προς το πρόσωπο του κ.κ. Βαρθολομαίου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στις 17 Μαρτίου 2025, η Ακαδημία Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών του Ινστιτούτου της Γαλλίας εξέλεξε τον Οικουμενικό Πατριάρχη «εταίρο εκ του εξωτερικού» στην έδρα την οποία κατείχε ο αείμνηστος Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ' (Γιόζεφ Ράτσινγκερ).

Πηγή: skai.gr

