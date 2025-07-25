Ρωσία: 6 νεκροί και 16 τραυματίες από έκρηξη αερίου σε πολυκατοικία

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, 16 τραυματίστηκαν και άλλοι 4 αγνοούνται έπειτα από έκρηξη αερίου σε μια πολυκατοικία στην πόλη Σαράτοφ της δυτικής Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το υπουργείο αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων επιβεβαίωσε μέσω του Telegram ότι οι νεκροί ανέρχονται στους 6. Το τελευταίο θύμα ήταν ένας άνδρας που ανασύρθηκε ζωντανός από τους διασώστες αφού παρέμεινε εγκλωβισμένος στα συντρίμμια επί έξι ώρες, όμως υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται ακόμη, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται και στην περιοχή έσπευσε ο υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Κουρένκοφ.

Η έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σε ένα δεκαώροφο κτίριο. Περισσότερα από 30 διαμερίσματα καταστράφηκαν, είπε ο Ρομάν Μπουσάργκιν, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαράτοφ, που κήρυξε μονοήμερο πένθος.

Η Ερευνητική Επιτροπή διεξάγει έρευνα για μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Οι εκρήξεις αερίου είναι σχετικά συνηθισμένο φαινόμενο στη Ρωσία, επειδή οι περισσότερες υποδομές ανάγονται στη σοβιετική περίοδο και οι κανόνες ασφαλείας συχνά δεν τηρούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

