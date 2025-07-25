Tραμπ: Η εμπορική συμφωνία με ΕΕ θα είναι «η μεγαλύτερη», εάν επιτευχθεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε απόψε στη Σκωτία για ένα παρατεταμένο Σαββατοκύριακο με γκολφ και διπλωματία, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε λίγο πριν τις 20.30 τοπική ώρα στο αεροδρόμιο του Πρέστγουικ, στα νοτιοδυτικά της Γλασκώβης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον φον ντερ Λάιεν και επανέλαβε ότι οι πιθανότητες επίτευξης μιας εμπορικής συμφωνίας είναι 50-50 καθώς απομένουν να επιλυθούν 20 διαφορετικά «αγκάθια». Πρόσθεσε όμως ότι «θα είναι η μεγαλύτερη συμφωνία από όλες, εάν την κάνουμε».

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Στάρμερ, υπενθύμισε ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε εμπορική συμφωνία και επομένως «θα συζητήσουν άλλα πράγματα».

Για την πιθανότητα να απονείμει χάρη στην Γκισλέιν Μάξγουελ, την σύντροφο και συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπστιν, προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει για τη δράση του χρηματιστή και σεξουαλικού αρπακτικού, ο Τραμπ είπε ότι «δεν είναι ώρα τώρα» να συζητήσει το θέμα.

Ο Τραμπ θα μεταβεί στη συνέχεια στο Τέρνμπερι, στο ένα από τα δύο γήπεδα γκολφ που ανήκουν στην οικογενειακή επιχείρησή που διευθύνεται από τους μεγαλύτερους γιους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

