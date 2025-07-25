Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των Κούρδων θα διεξαχθεί «το συντομότερο δυνατόν» στο Παρίσι

Η Γαλλία, η Συρία και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σήμερα να διεξαχθεί «το συντομότερο δυνατόν» ένας νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των κουρδικών, αυτόνομων αρχών, με στόχο την ενσωμάτων των Κούρδων στο συριακό κράτος.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τρεις πλευρές μετά τη συνάντηση που είχαν το πρωί στο Παρίσι ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο Σύρος ομόλογός του Άσαντ αλ Σιμπάνι και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ, συμφωνήθηκε ότι η γαλλική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει «το συντομότερο δυνατόν» έναν νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ τις συριακής κυβέρνησης και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) με αντικείμενο την εφαρμογή της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου.

Ο Μαζλούμ Άμπντι, ο επικεφαλής των SDF (ένοπλο τμήμα των Κούρδων που στηρίχθηκε από τις ΗΠΑ) και ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα, συμφώνησαν στις 10 Μαρτίου να ενσωματωθούν οι κουρδικοί θεσμοί στο συριακό κράτος. Ακολούθησαν πολλές διαπραγματεύσεις, όμως η ολοκλήρωση της συμφωνίας καθυστερεί, με τους Κούρδους να επικρίνουν τη συνταγματική διακήρυξη με την οποία παραχωρήθηκαν πλήρεις εξουσίες στον Σάρα, αλλά και τον σχηματισμό κυβέρνησης την οποία θεωρούν μη αντιπροσωπευτική της εθνοτικής και θρησκευτικής ποικιλομορφίας της Συρίας.

Οι Κούρδοι επιδιώκουν να διατηρήσουν ένα «αποκεντρωμένο» μοντέλο διακυβέρνησης, κάτι που απορρίπτεται από τη Δαμασκό.

Η συνάντηση που επρόκειτο να έχουν την Πέμπτη στο Παρίσι οι εκπρόσωποι των Κούρδων με μια αντιπροσωπεία της συριακής κυβέρνησης αναβλήθηκε.

Την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος των SDF Φάρχαντ Σάμι δήλωσε ότι «η κατάθεση των όπλων αποτελεί κόκκινη γραμμή» για τους Κούρδους. «Κανείς δεν θα υπακούσει. Όποιος στοιχηματίζει στην παράδοση (του κουρδικού στρατού) θα χάσει, τα τραγικά γεγονότα το έχουν επιβεβαιώσει», είπε, αναφερόμενος στις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ Βεδουίνων και Δρούζων στη Σουέιντα, όπου σκοτώθηκαν 1.400 άνθρωποι. Μετά τις ταραχές αυτές, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος των Κούρδων της Συρίας κάλεσε τη Δαμασκό «να αναθεωρήσει πλήρως και κατεπειγόντως» την προσέγγισή της απέναντι στις μειονότητες.

Πηγή: skai.gr

