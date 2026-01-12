Στο πλευρό του Πάουελ οι τρεις τελευταίοι επικεφαλής της Fed

Οι τρεις τελευταίοι επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ένωσαν τις φωνές τους τη Δευτέρα με άλλους πρώην ηγέτες της οικονομικής πολιτικής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καταδικάζοντας την ποινική έρευνα της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, παρομοιάζοντάς την με την παρέμβαση στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας που παρατηρείται συχνότερα σε αναδυόμενες οικονομίες με «αδύναμους θεσμούς».

«Η αναφερόμενη ποινική έρευνα εναντίον του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, αποτελεί μια άνευ προηγουμένου απόπειρα υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της μέσω ποινικών διώξεων», ανέφεραν σε κοινή δήλωση οι πρώην πρόεδροι της Fed, Τζάνετ Γέλεν, Μπεν Μπερνάνκε και Άλαν Γκρίνσπαν.

«Έτσι διαμορφώνεται η νομισματική πολιτική στις αναδυόμενες αγορές με αδύναμους θεσμούς, με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τον πληθωρισμό και τη λειτουργία των οικονομιών τους γενικότερα. Δεν έχει θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγαλύτερη δύναμη των οποίων είναι το κράτος δικαίου, που αποτελεί το θεμέλιο της οικονομικής μας επιτυχίας».

Στους τρεις προστέθηκαν 10 άλλοι πρώην κορυφαίοι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής που διορίστηκαν από προέδρους τόσο των Ρεπουμπλικάνων όσο και των Δημοκρατικών, σημειώνει το Reuters.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την δήλωση του Πάουελ την Κυριακή, στην οποία ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκινήσει ποινική έρευνα για τα σχόλια που είχε κάνει στο Κογκρέσο το περασμένο καλοκαίρι σχετικά με τις συνεχιζόμενες ανακαινίσεις του κτιρίου της Fed στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

