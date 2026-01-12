Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι ο πύραυλός του τελευταίας γενιάς Oreshnik, που χρησιμοποιήθηκε την Παρασκευή στα μαζικά πλήγματα που εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας, έθεσε στο στόχαστρο εργοστάσιο αεροναυπηγικής στο Λβιβ.

Η χρησιμοποίηση αυτού του βαλλιστικού πυραύλου, για δεύτερη φορά αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχει καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο, που είδαν σε αυτήν μία «κλιμάκωση» εκ μέρους της Μόσχας.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από πολλές ανεξάρτητες πηγές, έπειτα από πλήγμα που εξαπολύθηκε τη νύχτα της 9ης Ιανουαρίου [σ.σ. πριν από την αυγή της 9ης Ιανουαρίου] από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις με τη βοήθεια του κινητού συστήματος χερσαίων βαλλιστικών πυραύλων Oreshnik, το κρατικό εργοστάσιο αεροναυπηγικών επισκευών του Λβιβ τέθηκε εκτός λειτουργίας», ανέφερε το υπουργείο.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το εργοστάσιο αυτό χρησιμοποιούνταν για την «επισκευή και συντήρηση του αεροναυπηγικού υλικού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, περιλαμβανομένων των αεροσκαφών F-16 και MiG-29 που προμήθευσαν οι δυτικές χώρες».

Η Μόσχα δεν είχε διευκρινίσει μέχρι σήμερα ποιος ήταν ο στόχος του πυραύλου.

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα αυτό, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ιούρι Ίγκνατ δήλωσε πως το Κίεβο δεν αναφέρει ποτέ τους στρατιωτικούς στόχους που πλήττονται από ρωσικά πλήγματα.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία είχε πλήξει στη διάρκεια της νύχτας την περιοχή του Λβιβ με τον Oreshnik και είχε δημοσιοποιήσει εικόνες συντριμμιών τα οποία παρουσίασε ως κομμάτια του πυραύλου αυτού.

Η SBU είχε πει πως η Μόσχα έπληξε «πολιτικές [σ.σ. μη στρατιωτικές] υποδομές» κοντά στα σύνορα με την ΕΕ χωρίς να διευκρινίζει τον στόχο που τέθηκε στο στόχαστρο ούτε την έκταση των ζημιών.

Τα μαζικά ρωσικά πλήγματα της Παρασκευής στην Ουκρανία προκάλεσαν τέσσερις θανάτους στο Κίεβο και είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή θέρμανσης στα μισά κτήρια κατοικιών της πρωτεύουσας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας μετά τα πλήγματα αυτά και τη χρησιμοποίηση από τη Μόσχα του πυραύλου της τελευταίας γενιάς Oreshnik.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.