Η Γροιλανδία δεν αποδέχεται «καθ' οιονδήποτε τρόπο» την αμερικανική επιθυμία να «πάρει στην κατοχή της» την τεράστια επικράτειά της και θα «εντείνει τις προσπάθειές της» για να διασφαλίσει ότι η άμυνά της είναι εγγυημένη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Γροιλανδίας.

«Οι ΗΠΑ επανέλαβαν την επιθυμία τους να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Ο Συνασπισμός της Κυβέρνησης της Γροιλανδίας δεν μπορεί να το αποδεχτεί αυτό, καθ' οιονδήποτε τρόπο», ανακοίνωσε η κυβέρνηση συνασπισμού της Γροιλανδίας.

Η κυβέρνηση «θα εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η άμυνα της Γροιλανδίας αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ», του οποίου είναι μέλος, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, AFP

