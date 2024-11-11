Στο Παρίσι ο Στάρμερ για την Ημέρα Ανακωχής και για συνομιλίες με Μακρόν

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο Παρίσι θα βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ κατόπιν προσωπικής πρόσκλησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για να παραστεί σε εκδηλώσεις για την Ημέρα Ανακωχής, την επέτειο λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Είναι ο πρώτος Βρετανός ηγέτης που θα τιμήσει την επέτειο αυτή από τη Γαλλία μετά από το 1944, όταν ο Ουίνστον Τσώρτσιλ είχε προσκληθεί από τον στρατηγό Σαρλ ντε Γκωλ.

Οι κ.κ. Στάρμερ και Μακρόν θα πλαισιώνονται από Γάλλους και Βρετανούς βετεράνους πολέμου και Γάλλους πολίτες καθώς θα καταθέσουν στεφάνια στο μνημείο πολέμου στη γαλλική πρωτεύουσα και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Αψίδα του Θριάμβου.

Πριν από την έναρξη της επίσημης τελετής, οι δύο ηγέτες θα έχουν συνομιλίες για τα φλέγοντα διεθνή θέματα, όπως οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, θα αξιολογήσουν επίσης την εκ νέου εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ και ιδίως την πιθανότητα επιβολής δασμών από τον επόμενο Αμερικανό πρόεδρο στα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα του.

Φτάνοντας στο Παρίσι ο σερ Κιρ δήλωσε ότι είναι τιμή του να σταθεί στο πλευρό του προέδρου Μακρόν για να αποτίσουν φόρο τιμής στους πεσόντες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου «που έκαναν την ύστατη θυσία για την ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα».

Ο κ. Στάρμερ θα έχει επίσης την πρώτη του συνάντηση με τον Γάλλο πρωθυπουργό Μισέλ Μπαρνιέ.

