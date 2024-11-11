Έπειτα από μια απαιτητική περίοδο και αφότου ηττήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, η Κάμαλα Χάρις έχει πλέον όσο χρόνο θέλει για να διασκεδάσει και να χαλαρώσει με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ανιψιά της έριξε λίγο φως στο πώς μοιάζει η ζωή της αντιπροέδρου μετά την ήττα της.

Οι νέες φωτογραφίες, που κοινοποίησε η Meena Harris το περασμένο Σάββατο, δείχνουν την υποψήφια των Δημοκρατικών να κάθεται στο πάτωμα και να παίζει Connect 4 με τα δύο ανίψια της ενώ απολαμβάνει ένα ποτήρι λευκό κρασί.

«Επιστροφή εκεί που ξεκίνησαν όλα μόλις πριν από λίγους μήνες. Την αιώνια ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσους τη στήριξαν. Την αγαπάμε τόσο πολύ», έγραψε η Meena Harris.

Η 60χρονη υποψήφια για την προεδρία φοράει ένα φούτερ από το πανεπιστήμιο της, το Χάουαρντ ενώ παίζει ένα παλιό παιχνίδι με τις δύο κόρες της ανιψιάς της.

Η 40χρονη Meena, η οποία είναι δικηγόρος με σπουδές στο Στάνφορντ και το Χάρβαρντ, συγγραφέας παιδικών βιβλίων και στέλεχος μέσων ενημέρωσης, χρησιμοποιεί σταθερά την πλατφόρμα της για να προωθήσει τη θεία της — ειδικά αφού έγινε υποψήφια των Δημοκρατικών για πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.