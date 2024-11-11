Συγγνώμη ζήτησε η κατασκευάστρια παιχνιδιών Mattel επειδή εκτύπωσε κατά λάθος τη διεύθυνση site πορνό στη συσκευασία των κούκλων «Wicked» που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Όπως μεταδίδει το CNN, αντί να κατευθύνουν τους αναγνώστες στον επίσημο ιστότοπο της ταινίας, οι πληροφορίες που βρίσκονται στα κουτιά των κούκλων οδηγούσαν σε μια σελίδα που απαιτεί από τους χρήστες να είναι 18 ετών και άνω για να μπουν, σύμφωνα με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Χ.

«Η Mattel ενημερώθηκε για ένα λάθος τύπωμα στη συσκευασία των κούκλων συλλογής Mattel Wicked, που πωλούνται κυρίως στις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν σκοπό να κατευθύνουν τους καταναλωτές στην επίσημη σελίδα προορισμού WickedMovie.com», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση που εστάλη στο CNN την Κυριακή.

«Λυπούμαστε βαθιά για αυτό το ατυχές λάθος και λαμβάνουμε άμεσα μέτρα για να το διορθώσουμε. Οι γονείς ενημερώνονται ότι ο λανθασμένος τυπωμένος ιστότοπος δεν είναι κατάλληλος για παιδιά», ανέφερε.

Τα άτομα που έχουν ήδη αγοράσει τις κούκλες συμβουλεύονται να πετάξουν τη συσκευασία ή να κρύψουν τον σύνδεσμο, πρόσθεσε η Mattel.

Η πολυαναμενόμενη ταινία δύο μερών "Wicked" με πρωταγωνίστρια την τραγουδίστρια Ariana Grande και την υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιό Cynthia Erivo είναι μια διασκευή του διάσημου μιούζικαλ του Broadway. Η ιστορία είναι ένα prequel του "The Wizard of Oz" και αφηγείται μια εναλλακτική εκδοχή των γεγονότων πριν από την άφιξη της Dorothy Gale.

Πηγή: skai.gr

