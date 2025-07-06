Ιταλία: Μετά τον καύσωνα... δυνατή καταιγίδα στο Μιλάνο - Μία γυναίκα νεκρή

Μετά από μια εβδομάδα καύσωνα, στην βόρεια Ιταλία οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν εντυπωσιακά. Στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, σήμερα αργά το απόγευμα ξέσπασε νεροποντή με χαλάζι και δυνατό αέρα.

Παρά το ότι ύστατο πάρκα της πόλης είχαν παραμείνει κλειστά από το πρωί, μμία υναίκα καταπλακώθηκε από πτώση δέντρου και έχασε την ζωή της. Συνολικά, στην περιοχή της ιταλικής συμπρωτεύουσας, του Βαρέζε και του Κόμο, οι πυροσβέστες, έως τώρα έχουν πραγματοποιήσει πάνω από εκατό επιχειρήσεις.

Στο Μιλάνο οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, επίσης, για τυχόν υπερχείλιση του ποταμού Σέβεζο.

Μέλη της Πολιτικής Προστασίας και δυνάμεις των καραμπινιέρων, βοήθησαν ηλικιωμένους και πολίτες με ειδικές ανάγκες να εγκαταλείψουν πολλά διαμερίσματα που βρίσκονται στο ισόγειο και έχουν πλημμυρίσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

