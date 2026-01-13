Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στην G7 θα επιχειρήσουν στο Νταβός να εξασφαλίσουν την προσωπική δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στη μεταπολεμική Ουκρανία, εν μέσω έντονων ευρωπαϊκών ανησυχιών για τη στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στη Ρωσία μετά από μια πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Οι ηγέτες της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχεδιάζουν τη διεξαγωγή μιας συνάντησης κορυφής με τον Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται τρεις αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες της συνάντησης, η οποία προγραμματίζεται για την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας και ενδέχεται να περιλαμβάνει και άλλους ηγέτες από τη Συμμαχία των Προθύμων, κράτη που στηρίζουν την Ουκρανία. Παράλληλα, σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τον συνασπισμό σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν και ξεχωριστή συνάντηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι Ευρωπαίοι σε αυτή τη συνάντηση θα επιδιώξουν την έγκριση του Τραμπ για τις συμφωνίες που καταρτίστηκαν για την Ουκρανία με τους διαπραγματευτές του και τον Αμερικανό διοικητή των ευρωπαϊκών δυνάμεων άμυνας, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα. Οι συμφωνίες αυτές θεωρούνται κρίσιμες για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα επανεκκινήσει τον πόλεμο μετά από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται νευρικές σχετικά με το εύρος της προσωπικής δέσμευσης του Τραμπ να στηρίξει την Ουκρανία μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, ιδίως μετά από σειρά περιστατικών τον τελευταίο χρόνο, κατά τα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε έντονα φιλορωσικές δηλώσεις για τη σύγκρουση.

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Τραμπ για τη Ρωσία, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε μετά τη συνάντηση στο Παρίσι ότι «σε μεγάλο βαθμό έχουν ολοκληρωθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας», προσθέτοντας ότι είναι «τόσο ισχυρά όσο ποτέ άλλοτε».

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν υπαναχωρεί από τις δεσμεύσεις του», πρόσθεσε ο Γουίτκοφ μετά τη συνάντηση. Ο Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Τραμπ και επίσης διαπραγματευτής για τη Ρωσία, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα είναι μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

«Χωρίς τις ΗΠΑ, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να προχωρήσει», δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, αναφερόμενος ειδικά στις δεσμεύσεις της Βρετανίας και της Γαλλίας για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός. «Εξακολουθεί να μην είναι ξεκάθαρο τι πραγματικά πιστεύει ο Τραμπ».

Έξι ηγέτες των χωρών της G7, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα δώσουν το παρών στο φετινό Νταβός, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ομάδας των ισχυρότερων οικονομιών που έχει υπάρξει ποτέ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Η παρουσία του Τραμπ έχει φέρει στο προσκήνιο τη γεωπολιτική και τον κρίσιμο ρόλο των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, σε μια διοργάνωση που αρχικά επρόκειτο να επικεντρωθεί περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και άλλα επιχειρηματικά ζητήματα.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δεν σκόπευε αρχικά να ταξιδέψει στο Νταβός, ωστόσο συνεργάτες του ανέφεραν ότι θα επανεξετάσει την απόφασή του εφόσον ο Τραμπ οργανώσει συνάντηση για την Ουκρανία.

Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ευρώπης για τις εγγυήσεις ασφαλείας στη μεταπολεμική Ουκρανία αποτελούν μέρος ευρύτερων, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ειρηνευτικών συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς ρωσικής εισβολής στη χώρα.

Κατά τις επίσημες διαπραγματεύσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία. Παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό οι προτάσεις που καταρτίζονται από την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της θα γίνουν αποδεκτές από τη Μόσχα.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.