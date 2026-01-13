Πάπας εναντίον Τραμπ για τη Βενεζουέλα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πάπας Λέων υπογραμμίζει την ανάγκη να ακολουθηθεί η πορεία της Δικαιοσύνης και της Ειρήνης με σεβασμό στο κράτος δικαίου και στα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα, αναφερόμενος ειδικά στη Βενεζουέλα.

Νέες νουθεσίες του Ποντίφηκα για την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Συνάντηση-σταθμός στο Βατικανό με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Ο Πάπας Λέων ήταν και παραμένει κάτι περισσότερο από σαφής. Απευθυνόμενος στους πιστούς τις τελευταίες ημέρες αναφέρθηκε και πάλι στην Βενεζουέλα και υπογράμμισε: «Πρέπει να ακολουθήσουν όλοι την πορεία της Δικαιοσύνης και της Ειρήνης, με στόχο την εγγύηση του κράτους δικαίου που διασφαλίζεται από το Σύνταγμα και με σεβασμό στα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα του καθ΄ενός».

Πηγή: Deutsche Welle

Οι σχολιαστές εδώ στην Ρώμη τονίζουν ότι κύριος παραλήπτης του μηνύματος είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ότι ο Ποντίφικας δηλαδή -με τους ήπιους τόνους που τον χαρακτηρίζουν- δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να υπερισχύσει ο νόμος του ισχυρότερου και η αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας. Μια γραμμή, που σύμφωνα με τον έμπειρο αναλυτή υποθέσεων του Βατικανού, Μάρκο Πολίτι, θα έπρεπε να εμπνεύσει και την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.Συνάντηση με Ματσάδο στη ΡώμηΔεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το ότι ο Λέων συνάντησε τη Δευτέρα στο Βατικανό την ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Μια «εκτός προγράμματος» συνομιλία, η οποία επικεντρώθηκε φυσικά στα επόμενα βήματα της λατινοαμερικανικής αυτής χώρας. Δεν δόθηκαν πολλές λεπτομέρειες για την συνάντηση, αλλά ο Τύπος υπογραμμίζει ότι ο πάπας Πρέβοστ θέλησε να στείλει το μήνυμα πως πρέπει να εισακουσθεί η λαϊκή βούληση. Ότι δεν αρκούν δηλαδή κάποιες επωφελείς οικονομικές συμφωνίες, όταν γίνεται επίμονη αναφορά στην ανάγκη επικράτησης της δημοκρατίας.Υπάρχει άλλωστε ένα στοιχείο το οποίο είναι κάθε άλλο παρά δευτερεύουσας σημασίας: αμέσως μετά την εκλογή του είχε ορθά υπογραμμιστεί ότι ο νέος αυτός Πάπας, έστω και αν γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατάγεται ουσιαστικά από ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο. Διότι έζησε σχεδόν είκοσι χρόνια στο Περού, πρώτα ως ιεραπόστολος και στη συνέχεια ως επίσκοπος του Τσικλάιο και αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει καλά την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα της Λατινικής Αμερικής. Για την προσφορά και το συνολικό του έργο έχει λάβει, τιμητικά, και την περουβιανή υπηκοότητα.«Αγκάθι» το μεταναστευτικόΌσο για τις τελευταίες εξελίξεις στις ΗΠΑ, όσοι γνωρίζουν τις θέσεις του Πάπα Πρέβοστ θεωρούν βέβαιο ότι δεν εγκρίνει σε καμία περίπτωση την πρωτοφανή αυστηροποίηση της πολιτικής για το μεταναστευτικό, ούτε φυσικά τη χρήση βίας κατά όσων δεν διαθέτουν άδεια εργασίας και παραμονής στην χώρα.Για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το διεθνές δίκαιο, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ασθενέστερων συνεχίζουν να αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα από τα ουσιαστικότερα «κληροδοτήματα» του Πάπα Φραγκίσκου, μιας μορφής που σε μεγάλο βαθμό συνεχίζει να εμπνέει τον σημερινό Άγιο Πατέρα . Κάποιες φορές ο Λέων μπορεί να μοιάζει λιγότερο άμεσος στις παρεμβάσεις του, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος παρερμηνείας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι κατά την ολοκλήρωση του Αγίου Έτους των Καθολικών, πριν μία εβδομάδα, ζήτησε από όλους τους πιστούς να κάνουν ό,τι μπορούν για να υπερασπίσουν την ειρήνη και να απορρίψουν κάθε πειρασμό που μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη «αίσθηση παντοδυναμίας».

