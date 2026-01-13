Φον ντερ Λάιεν: Περαιτέρω κυρώσεις κατά των αρχών του Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προτείνει «γρήγορα» περαιτέρω κυρώσεις κατά των αρχών που ευθύνονται για την «καταστολή» των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, δηλώνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε δήλωση της στις X, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτηρίζει «τρομακτικό» τον αριθμό των θυμάτων στο Ιράν εν μέσω των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και καταδικάζει «την υπερβολική χρήση βίας και τον συνεχιζόμενο περιορισμό της ελευθερίας».

Προσθέτει ότι, σε συντονισμό με την αναπληρώτρια της Κάγια Κάλας, «θα προταθούν γρήγορα περαιτέρω κυρώσεις εναντίον των υπευθύνων για την καταστολή», σημειώνει το BBC.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ιράν που πορεύεται γενναία για την ελευθερία του», επισημαίνει η Φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: skai.gr

