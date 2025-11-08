Στο ναδίρ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας

Η απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης να εκδώσει 37 εντάλματα σύλληψης κατά ισραηλινών ανώτατων αξιωματούχων προκαλεί νέα όξυνση στις σχέσεις και ενισχύει το ισραηλινό βέτο κατά οποιασδήποτε τουρκικής ανάμιξης στη Γάζα.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Η χθεσινή απόφαση του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης να εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά 37 ισραηλινών ανώτατων αξιωματούχων με τις κατηγορίες της γενοκτονίας και της διάπραξης εγκλημάτων πολέμου οδηγεί σε ένα νέο ναδίρ τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Στον κατάλογο των ενταλμάτων περιλαμβάνονται ο ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο αρχηγός του ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού, υποστράτηγος Νταβίντ Σάλμα.

Πηγή: Deutsche Welle

Τα ονόματα των υπόλοιπων 32 υψηλόβαθμων, όπως τονίζουν τουρκικές πηγές, ισραηλινών αξιωματούχων δεν δημοσιοποιήθηκαν ακόμα, ενώ δεν αποκλείεται, σε ύστερο στάδιο, η τουρκική δικαιοσύνη να ζητήσει την δικαστική συνδρομή ξένων χωρών να εκτελέσουν τα εντάλματα στο έδαφός τους, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισραηλινή εφημερίδα ΧαΆρετς.Ισραήλ: Kυβέρνηση και αντιπολίτευση κατά ΕρντογάνΌπως ήταν αναμενόμενο, η εξέλιξη προκάλεσε στο Ισραήλ οργισμένες αντιδράσεις. Από κυβερνητικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, σε χθεσινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει ότι «η τουρκική δικαιοσύνη έχει προ πολλού καταντήσει εργαλείο πολιτικής εξόντωσης αντιφρονούντων, οδηγώντας στη φυλακή δικαστές, δημοσιογράφους και δημάρχους» και χαρακτήρισε την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης ως «ακόμα μία επικοινωνιακή κίνηση του δικτάτορα Ερντογάν».Αντιδράσεις, όμως, σημειώνονται και από τον χώρο της ισραηλινής αντιπολίτευσης, με χαρακτηριστικότερο την χθεσινοβραδινή δήλωση ενός από τους μεγαλύτερους επικριτές του Νετανιάχου στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Συγκεκριμένα, ο Αβιγκτνόρ Λίμπερμαν, ηγέτης του δεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης «Ισραέλ Μπεϊτένου» («Ισραήλ το Σπίτι μας») επεσήμανε ότι «τώρα καθίσταται σαφές περισσότερο από ποτέ για ποιον λόγο η Τουρκία δεν θα πρέπει να έχει καμία απολύτως ανάμιξη, άμεση ή έμμεση, σε ό,τι αφορά την πολυεθνική δύναμη, που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στη Γάζα».Το σχέδιο για τη ΓάζαΜε την πάροδο της σημερινής εβραϊκής αργίας του Σαββάτου, αναμένεται από απόψε και τις αμέσως επόμενες μέρες να δημοσιοποιηθούν στο Ισραήλ πρόσθετες αντιδράσεις, με το ενδιαφέρον των πολιτικών παρατηρητών να επικεντρώνεται σε όσα πρόκειται να ειπωθούν από τον ίδιο τον Νετανιάχου ή το ιδιαίτερο γραφείο του. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η χθεσινή νέα δραματική εξέλιξη στις τουρκοϊσραηλινές σχέσεις ενισχύει τη σταθερή άρνηση της κυβέρνησης Νετανιάχου ως προς το να δώσει την έγκρισή της για τη συμμετοχή της Τουρκίας τόσο στην μελλοντική πολυεθνική δύναμη στη Γάζα, όσο και στο πολυεθνικό επιτελικό αρχηγείο υπό αμερικανική διοίκηση για την ορθή εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ (Civil-Military Coordination Center, CMCC) που λειτουργεί εδώ και λίγες εβδομάδες στην κωμόπολη Κιριάτ Γκατ του νοτίου Ισραήλ.Τουρκική δυσαρέσκεια με πολλαπλούς αποδέκτεςΑπό την άλλη, η χθεσινή τουρκική κίνηση εκτιμάται ότι αποστέλλει πολλαπλά μηνύματα και μάλιστα προς πολλούς αποδέκτες, στους οποίους θα μπορούσε να περιλαμβάνεται και η διακυβέρνηση Τραμπ. Άλλωστε, είναι δεδομένη η δυσαρέσκεια της Άγκυρας από την πρόσφατη προαναγγελία στην Αθήνα σημαντικών ενεργειακών εγχειρημάτων στρατηγικής σημασίας στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών - στα οποία, ωστόσο, η Τουρκία δεν συμπεριλαμβάνεται.

