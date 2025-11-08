Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν υποχρεούται να καταβάλει άμεσα τα επιδόματα του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας SNAP, το οποίο έχει ανασταλεί λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης. Η προσωρινή αυτή απόφαση διατηρεί εκατομμύρια Αμερικανούς σε κατάσταση αβεβαιότητας.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι η κυβέρνηση όφειλε να χρηματοδοτήσει πλήρως το πρόγραμμα SNAP για τον Νοέμβριο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Είχε διατάξει την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά κεφάλαια, προκειμένου να καταβληθούν δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες, ώστε να διανεμηθούν τα επιδόματα σίτισης σε περίπου 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά, που βασίζονται σε αυτό το πρόγραμμα για την αγορά τροφίμων.

Ωστόσο, η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον εξέδωσε διοικητική απόφαση που αναστέλλει προσωρινά τη διαδικασία, προσφέροντας επιπλέον χρόνο για να εξεταστεί το αίτημα της κυβέρνησης.

Οι αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες παραμένουν κλειστές λόγω του μεγαλύτερης διάρκειας shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, αποτέλεσμα της αποτυχίας Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών στο Κογκρέσο να καταλήξουν σε συμφωνία για νέο προϋπολογισμό μετά τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, όπου επικρατούν οι συντηρητικοί, εκδόθηκε παρά τις προσπάθειες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να εξασφαλίσει την καταβολή των απαιτούμενων πληρωμών στις πολιτείες.

Αξιωματούχοι των Δημοκρατικών εξέφρασαν την απογοήτευσή τους τόσο για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου όσο και για την επιλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τη χρηματοδότηση του προγράμματος SNAP.

Η γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, η οποία έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή της προς τον Τραμπ, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X: «Είναι ντροπή που η κυβέρνηση επέλεξε να προσφύγει στη δικαιοσύνη αντί να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στον αμερικανικό λαό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

