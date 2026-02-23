Από ερωτικό σύντροφο προέκυψαν και αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες για τον αρχηγό του καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, οι οποίοι οδήγησαν τις αρχές στον εντοπισμό του και τελικά στον θάνατό του μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών. Την αποκάλυψη έκανε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού, Ρικάρντο Τρεβίγια.

Την ίδια στιγμή, σε κανονική πολεμική σύρραξη εξελίσσεται η σύγκρουση των μελών του καρτέλ νακρωτικών με τον στρατό και την εθνοφρουρά στο Μεξικό, μετά τον θάνατο από ανταλλαγή πυρών με ενστόλους του αρχηγού «Ελ Μέντσο».

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τουλάχιστον 25 μέλη της εθνοφρουράς έχουν χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις με το καρτέλ μετά τον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκουέρα, στην πολιτεία Jalisco.

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ διέψευσε ότι κατελήφθη από μέλη του καρτέλ το αεροδρόμιο της Γκουαδαλαχάρα, την ίδια στιγμή που οι φήμες για συνδρομή των ακμερικανικών δυνάμεων στην αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών, ολοένα και αυξάνονται.

Ο «Ελ Μέντσο» ήταν ο πλέον καταζητούμενος αρχηγός καρτέλ στον κόσμο. Οι αμερικανικές αρχές τον είχαν επικηρύξει έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τον θάνατό του σε ανταλλαγή πυροβολισμών, ένα μεγάλο κύμα βίας και καταστροφής ξέσπασε σε τουλάχιστον οκτώ πολιτείας του Μεξικού, με συνέπεια την ενεργοποίηση της εθνοφρουράς και του στρατού.

Στην επίσημη ενημέρωση των μεξικανικών αρχών, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 25 μελών της εθνοφρουράς, καθώς και 30 μελών του καρτέλ και ενός πολίτη, ο οποίος ήταν παράπλευρη απώλεια. Έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 70 συλλήψεις μελών του καρτέλ, ενώ η επιχείρηση για την ολοκληρωτική εξάρθρωση του δικτύου, ή την αποδυνάμωσή του, συνεχίζονται σε όλο τους το εύρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Δευτέρα το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειές του εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών. «Το Μεξικό πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

2.500 επιπλέον στρατιώτες στην πολιτεία Χαλίσκο

Το Μεξικό έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), ο αρχηγός του οποίου, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

Πηγή: skai.gr

