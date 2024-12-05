Ο Τζεφ Μπέζος είναι αισιόδοξος πως θα συνεργαστεί με έναν πιο «ήρεμο» Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος δήλωσε πως είναι αισιόδοξος για τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία και έτοιμος να τον βοηθήσει να μειώσει τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς. Με αυτό, ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας υποδηλώνει πως ελπίζει να αποφύγει συγκρούσεις με τον Ρεπουμπλικανό, ο οποίος στην προηγούμενη θητεία του κατηγόρησε την Amazon πως δεν πληρώνει επαρκείς φόρους.

«Φαίνεται να έχει πολλή ενέργεια για τη μείωση των κανονισμών και αν μπορώ να τον βοηθήσω σε αυτό, θα το κάνω», δήλωσε ο Μπέζος στη σκηνή του συνεδρίου DealBook των New York Times, στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη. «Έχουμε πάρα πολλές ρυθμίσεις σε αυτή τη χώρα», επισήμανε.

Ο Μπέζος, στον οποίο ανήκει ο όμιλος της Washington Post, συνέχισε λέγοντας πως ο Τραμπ είναι «πιο ήρεμος» και έχει «ωριμάσει τα τελευταία οκτώ χρόνια», από τότε που εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί για την επιθετική στάση του εκλεγμένου προέδρου απέναντι στους δημοσιογράφους, ο Μπέζος είπε πως ελπίζει να μπορέσει να πείσει τον επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ ότι ο Τύπος «δεν είναι ο εχθρός».

Ο ιδρυτής της Amazon συνομίλησε με τον Andrew Ross Sorkin των New York Times σε μια ευρεία συζήτηση που περιελάμβανε και την Blue Origin, την εταιρεία διαστημικής εξερεύνησης του δισεκατομμυριούχου, και την ιδιοκτησία του στην The Post.

Καλύφθηκαν επίσης πιο προσωπικά θέματα, όπως το πώς ο Μπέζος διαχειρίζεται τη δημόσια εικόνα του και προγραμματίζει τις ημέρες του από τη στιγμή που θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon το 2021.

Ο δισεκατομμυριούχος αποκάλυψε επίσης ότι ξοδεύει αρκετό χρόνο ασχολούμενος με τις πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης της Amazon, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις σχετικά με την τελευταία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που έκανε ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άντι Τζάσι, σε εκδήλωση της Amazon για το cloud computing στο Λας Βέγκας αυτή την εβδομάδα.

Ο Μπέζος ασχολήθηκε και με τη διαμάχη που προκλήθηκε από την απόφασή του τον Οκτώβριο να τερματίσει την πρακτική της The Post να υποστηρίζει προεδρικούς υποψηφίους, μια απόφαση που ελήφθη λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών. Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας, είχε προγραμματίσει να υποστηρίξει την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Ο Μπέζος επισήμανε πως λυπάται για την κατακραυγή που προκλήθηκε, αλλά πιστεύει ότι έκανε τη σωστή επιλογή για να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των αναγνωστών της WP.

Παράλληλα, αρνήθηκε πως έλαβε αυτή την απόφαση για να κερδίσει την εύνοια της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ. «Η Post καλύπτει όλους τους προέδρους πολύ επιθετικά, θα συνεχίσει να καλύπτει όλους τους προέδρους πολύ επιθετικά», τόνισε ο Μπέζος.

Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ανέφερε ακόμη πως οι οικονομικοί του πόροι αποτελούν «πλεονέκτημα» για την The Post, αλλά και ότι χάνει χρήματα και πρέπει να «ξανασταθεί σε καλή βάση».

Ο Μπέζος είπε ότι έχει «ιδέες» και «εφευρέσεις» που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αν και δεν διευκρίνισε ποιες είναι αυτές. Έστειλε επίσης το μήνυμα πως αναμένει να επαναφέρει την επιχείρηση της εφημερίδας σε καλή κατάσταση. «Ξέρετε, σώσαμε κάποτε την Washington Post», είπε, αναφερόμενος στην αγορά της εφημερίδας το 2013 και τις επακόλουθες αλλαγές στη στρατηγική της. «Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα τη σώσουμε», τόνισε.

Ο Μπέζος προβληματίστηκε επίσης για το πώς γίνεται αντιληπτός ο μεγάλος πλούτος του, λέγοντας ότι θα ήταν πιο διορατικό να κατατάσσουμε τους ανθρώπους με βάση το πόσο πλούτο έχουν δημιουργήσει για άλλους, παρά με βάση την προσωπική τους περιουσία.

Ως ιδιοκτήτης περίπου 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια της κεφαλαιοποίησης της Amazon, είπε: «Έχω δημιουργήσει περίπου 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια πλούτο για άλλους ανθρώπους».

Στη συνέχεια της συνέντευξης αναφέρθηκε και στη θέση του στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου στο περιοδικό Forbes, λέγοντας ότι θα προτιμούσε να αναρριχηθεί στις τάξεις ενός καταλόγου με τους καλύτερους εφευρέτες του κόσμου. Όταν βρίσκεσαι ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, κάτι που, όπως είπε ο Μπέζος, δεν ήταν ποτέ ο στόχος του, «οι άνθρωποι εστιάζουν υπερβολικά σε αυτό, και τότε νομίζουν ότι εσύ εστιάζεις σε αυτό, κάτι που δεν είναι αλήθεια», είπε.

Ο Μπέζος μίλησε επίσης για την εταιρεία διαστημικής εξερεύνησης Blue Origin, η οποία ανταγωνίζεται την SpaceX, την εταιρεία που ίδρυσε ο στενός σύμβουλος του Τραμπ, Ίλον Μασκ.

Ο ιδρυτής της Amazon δήλωσε επίσης πως εμπιστεύεται τον Μασκ και δεν θεωρεί πως θα χρησιμοποιήσει τη στενή του σχέση με τον Τραμπ για να βλάψει τους ανταγωνιστές του ή να ωφελήσει τις δικές του εταιρείες και μίλησε θετικά για τον διορισμό του μαζί με τον Βίβεκ Ραμασβάμι να ηγηθεί του «τμήματος κυβερνητικής αποτελεσματικότητας», όπου θα συμβουλεύει τον Τραμπ σχετικά με τις περικοπές σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

«Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει σοβαρά αυτή τη ρυθμιστική ατζέντα και νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει», εκτίμησε ο Μπέζος, προσθέτοντας ότι οφείλει την επιτυχία του στη διατήρηση μιας θετικής προοπτικής.

«Γιατί να είμαστε κυνικοί; Ας πάμε με την ελπίδα ότι οι δηλώσεις που έχουν γίνει είναι σωστές και ότι αυτό έχει γίνει αθέμιτα για το δημόσιο συμφέρον. Και αν αυτό αποδειχθεί αφελές, τότε θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι θα είναι σπουδαίο. Το ελπίζω», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Τζεφ Μπέζος.



