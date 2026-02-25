Στο Ισραήλ ο Μόντι - Συνάντηση με Νετανιάχου, ομιλία στην Κνεσέτ

Ο πρωθυπουργός της Iνδίας Ναρέντρα Μόντι, έφτασε στο Iσραήλ την Τετάρτη, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα ασφάλειας, οικονομίας και τεχνολογίας, σημειώνει το Associated Press.

Ο Μόντι έχει δηλώσει ότι θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ενώ θα απευθυνθεί και στο ισραηλινό κοινοβούλιο το βράδυ της Τετάρτης -ο πρώτος Ινδός πρωθυπουργός που θα απευθυνθεί στην Κνέσετ.

«Τα έθνη μας μοιράζονται μια ισχυρή και πολυδιάστατη Στρατηγική Εταιρική Σχέση», έγραψε ο Μόντι στο X. «Οι δεσμοί έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στον εαυτό του και τον Μόντι ως «προσωπικούς φίλους» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, και η επίσκεψη αναμένεται να δώσει στο Ισραήλ ώθηση διεθνούς υποστήριξης, μετά την επιδείνωση των σχέσεών του με πολλούς συμμάχους από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Πέρα από ισχυρός σύμμαχος, η Ινδία είναι επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ στην Ασία. Το συνολικό εμπόριο μεταξύ Ινδίας και Ισραήλ αποτιμήθηκε σε 3,62 δισ. δολάρια το οικονομικό έτος 2025, σύμφωνα με το ινδικό υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο Μόντι έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της Ινδίας που επισκέφθηκε το Ισραήλ το 2017, ενώ ο Νετανιάχου ανταπέδωσε με ταξίδι στην Ινδία την επόμενη χρονιά.

Η προσέγγιση του Μόντι προς το Ισραήλ σηματοδοτεί μετατόπιση στην εξωτερική πολιτική της Ινδίας. Η Ινδία ιστορικά υποστήριζε τους Παλαιστινίους και δεν εγκαθίδρυσε πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ μέχρι το 1992.

Ένθερμος ινδουιστής εθνικιστής, ο Μόντι ήταν από τους πρώτους παγκόσμιους ηγέτες που εξέφρασαν αλληλεγγύη στο Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς

Η Ινδία ήταν επίσης μεταξύ των περισσότερων από 100 χωρών νωρίτερα αυτόν τον μήνα που καταδίκασαν τα νέα μέτρα του Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στη Δυτική Όχθη και την αποδυνάμωση των ήδη περιορισμένων εξουσιών της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.