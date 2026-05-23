Η CIA και η Μοσάντ κρύβονται πίσω από την παραίτηση της Τούλσι Γκάμπαρντ από τη θέση της διευθύντριας των Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DNI) καταγγέλλει ο Στιβ Μπάνον.



«Πρόκειται για μια πραξικοπηματική κατάληψη της DNI» υποστήριξε ο άλλοτε υπεύθυνος χάραξης στρατηγικής του Λευκού Οίκου και «δεξί χέρι» του προέδρου των ΗΠΑ.



«Τα ψωμιά της ήταν μετρημένα» (οn “borrowed time”) δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπάνον στο podcast του.

Η βασική αιτία της σύγκρουσης, σύμφωνα με την πλευρά του Μπάνον, ήταν η στάση της Γκάμπαρντ απέναντι στο ενδεχόμενο ενός πολέμου με το Ιράν. Η επικεφαλής της DNI επέμενε στις εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που έδειχναν ότι το Ιράν δεν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο.



Αυτή η εκτίμηση ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τα γεράκια της Ουάσινγκτον και την κυβέρνηση του Τελ Αβίβ, που πίεζαν για προληπτικό πλήγμα. Ο Μπάνον κατήγγειλε ανοιχτά ότι η Γκάμπαρντ αποκλείστηκε από κρίσιμες συσκέψεις ασφαλείας (όπως στο Καμπ Ντέιβιντ), επειδή οι απόψεις της έγιναν «άβολες» για όσους ήθελαν να στήσουν σκηνικό πολέμου.



Ο Μπάνον συνδέει την έξοδο της Γκάμπαρντ με την προηγούμενη παραίτηση του Τζο Κεντ, ο οποίος ήταν στενός σύμμαχός της, και διευθυντής του Εθνικού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου. Ο Κεντ είχε παραιτηθεί καταγγέλλοντας την επιρροή του ισραηλινού λόμπι και τη διολίσθηση των ΗΠΑ προς έναν πόλεμο με το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

