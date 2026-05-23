Η CIA και η Μοσάντ κρύβονται πίσω από την παραίτηση της Τούλσι Γκάμπαρντ από τη θέση της διευθύντριας των Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DNI) καταγγέλλει ο Στιβ Μπάνον.
«Πρόκειται για μια πραξικοπηματική κατάληψη της DNI» υποστήριξε ο άλλοτε υπεύθυνος χάραξης στρατηγικής του Λευκού Οίκου και «δεξί χέρι» του προέδρου των ΗΠΑ.
«Τα ψωμιά της ήταν μετρημένα» (οn “borrowed time”) δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπάνον στο podcast του.
Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ
Η βασική αιτία της σύγκρουσης, σύμφωνα με την πλευρά του Μπάνον, ήταν η στάση της Γκάμπαρντ απέναντι στο ενδεχόμενο ενός πολέμου με το Ιράν. Η επικεφαλής της DNI επέμενε στις εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που έδειχναν ότι το Ιράν δεν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο.
Αυτή η εκτίμηση ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τα γεράκια της Ουάσινγκτον και την κυβέρνηση του Τελ Αβίβ, που πίεζαν για προληπτικό πλήγμα. Ο Μπάνον κατήγγειλε ανοιχτά ότι η Γκάμπαρντ αποκλείστηκε από κρίσιμες συσκέψεις ασφαλείας (όπως στο Καμπ Ντέιβιντ), επειδή οι απόψεις της έγιναν «άβολες» για όσους ήθελαν να στήσουν σκηνικό πολέμου.
Ο Μπάνον συνδέει την έξοδο της Γκάμπαρντ με την προηγούμενη παραίτηση του Τζο Κεντ, ο οποίος ήταν στενός σύμμαχός της, και διευθυντής του Εθνικού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου. Ο Κεντ είχε παραιτηθεί καταγγέλλοντας την επιρροή του ισραηλινού λόμπι και τη διολίσθηση των ΗΠΑ προς έναν πόλεμο με το Ιράν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.