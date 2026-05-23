Αγάπη μόνο... Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε βίντεο δημιουργημένο με Τεχνητή Νοημοσύνη στο οποίο πετάει στον κάδο των απορριμμάτων τον δημοφιλή παρουσιαστή και κωμικό Στίβεν Κόλμπερτ, και στο τέλος χορεύει το YMCA.

Trump posted an AI-generated video showing him throwing host Stephen Colbert into a dumpster. pic.twitter.com/PeUBRuY0e6 May 23, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πανηγυρίζει το τέλος της εμβληματικής νυχτερινής εκπομπής «The Late Show» του Κόλμπερτ στο CBS, που ολοκληρώθηκε μετά από 11 χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγύρισε για το τέλος της εκπομπής του Κόλμπερτ στο δίκτυο ενώ ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε το βίντεο αναφέροντας δηκτικά «Αντίο».

Ο Τραμπ ανέφερε ειρωνικά ότι «άλλοι, με ακόμη λιγότερο ταλέντο, θα ακολουθήσουν σύντομα. Είθε να αναπαύονται εν ειρήνη όλοι τους!».

Η Paramount επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους για την απόφαση ακύρωσης της εκπομπής του παρουσιαστή, ωστόσο πολλοί χρήστες του διαδικτύου είναι πεπεισμένοι ότι είναι αποτέλεσμα πιέσεων της Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

