Αγάπη μόνο: Ο Τραμπ ανήρτησε AI βίντεο που πετάει στα σκουπίδια τον Στίβεν Κόλμπερτ

Ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγύρισε για το τέλος της εκπομπής του Κόλμπερτ στο δίκτυο CBS, ενώ ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε το βίντεο αναφέροντας δηκτικά «Αντίο»

Αγάπη μόνο... Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε βίντεο δημιουργημένο με Τεχνητή Νοημοσύνη στο οποίο πετάει στον κάδο των απορριμμάτων τον δημοφιλή παρουσιαστή και κωμικό Στίβεν Κόλμπερτ, και στο τέλος χορεύει το YMCA. 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πανηγυρίζει το τέλος της εμβληματικής νυχτερινής εκπομπής «The Late Show» του Κόλμπερτ στο CBS, που ολοκληρώθηκε μετά από 11 χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγύρισε για το τέλος της εκπομπής του Κόλμπερτ στο δίκτυο ενώ ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε το βίντεο αναφέροντας δηκτικά «Αντίο».

Ο Τραμπ ανέφερε ειρωνικά ότι «άλλοι, με ακόμη λιγότερο ταλέντο, θα ακολουθήσουν σύντομα. Είθε να αναπαύονται εν ειρήνη όλοι τους!».

Η Paramount επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους για την απόφαση ακύρωσης της εκπομπής του παρουσιαστή, ωστόσο πολλοί χρήστες του διαδικτύου είναι πεπεισμένοι ότι είναι αποτέλεσμα πιέσεων της Ουάσινγκτον.

