Στις κάλπες σήμερα οι Πορτογάλοι - Η Δεξιά να ελπίζει ότι θα ενισχύσει τη δύναμή της

Οι Πορτογάλοι καλούνται σήμερα να εκλέξουν τους βουλευτές τους για τρίτη φορά από το 2022, σε μια εκλογική διαδικασία που θα μπορούσε να επιτρέψει στον απερχόμενο πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο να αυξήσει την πλειοψηφία της μετριοπαθούς Δεξιάς ύστερα από έναν χρόνο στην εξουσία.

Ο Μοντενέγκρο, ένας 52χρονος δικηγόρος, ήταν το κεντρικό πρόσωπο της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς ο ίδιος οδήγησε τη χώρα πρόωρα στις κάλπες με την παραίτησή του τον Μάρτιο, εν μέσω καταγγελιών για σύγκρουση συμφερόντων σε μια υπόθεση που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της εταιρίας συμβούλων του.

«Κανείς δεν υπήρξε ποτέ πιο διαφανής από εμένα», δήλωσε ο ίδιος στην τελευταία συγκέντρωσή του, απαντώντας στον αρχηγό της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης Πέντρο Νούνο Σάντος, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι «αναμιγνύει την πολιτική με τις επιχειρήσεις» λαμβάνοντας χρήματα από ιδιωτικές εταιρίες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες της κοινής γνώμης δείχνουν ότι οι «Πορτογάλοι ψηφοφόροι επιδεικνύουν μια κάποια ανεκτικότητα σε αυτού του είδους το θέμα και ότι αυτό ξεκάθαρα δεν έλαβε τις διαστάσεις που ήλπιζε η αντιπολίτευση», σημείωσε η πολιτική επιστήμων Φιλίπα Ραϊμούντο, από το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Λισαβόνας (ISCTE).

Ο κυβερνών συνασπισμός της μετριοπαθούς δεξιάς, η Δημοκρατική Συμμαχία (AD), συγκεντρώνει έτσι το 34% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 26% για το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το κόμμα της άκρας δεξιάς Chega (Τσέγκα, "Αρκετά") ενδέχεται να λάβει το 19% των ψήφων, βελτιώνοντας την επίδοσή του σε σύγκριση με τις εκλογές του Μαρτίου του 2024, και να παγιώσει έτσι τη θέση του ως τρίτης πολιτικής δύναμης στη χώρα.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το AD του Λουίς Μοντενέγκρο αναμένεται να εξασφαλίσει ως και 95 έδρες από τις 230 του Κοινοβουλίου μένοντας έτσι κάτω από το όριο των 116 βουλευτών που ισοδυναμεί με την απόλυτη πλειοψηφία.

Καθώς ο Μοντενέγκρο αρνείται να κυβερνήσει με τη στήριξη της άκρας δεξιάς, ελπίζει να σχηματίσει πιο ισχυρή πλειοψηφία, καταλήγοντας σε συμφωνία με το κόμμα Φιλελεύθερη Πρωτοβουλία, που στις δημοσκοπήσεις συγκεντρώνει ποσοστό 7% στην πρόθεση ψήφου.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 08.00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας) και κλείνουν στις 20.00 (τοπική ώρα, 23.00 ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

