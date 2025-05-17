Κατέρρευσε σε προεκλογική ομιλία ο ηγέτης της ακροδεξιάς στην Πορτογαλία

Γαστρεντερικά προβλήματα δεν επέτρεψαν στον ακροδεξιό Αντρέ Βεντούρα να απευθυνθεί για τελευταία φορά στους ψηφοφόρους ενόψει των εθνικών εκλογών της Κυριακής στην Πορτογαλία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ηγέτης του υπερεθνικιστικού κόμματος Chega εγκατέλειψε ξαφνικά τις προεκλογικές συγκεντρώσεις σε δύο περιπτώσεις λόγω έντονων πόνων στο στομάχι.

Ο πολιτικός, το κόμμα του οποίου είναι τρίτο σε δύναμη αυτή τη στιγμή στο πορτογαλικό κοινοβούλιο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού κατέρρευσε σε εκδήλωση στη νότια πόλη Ταβίρα την Τρίτη.

Ο βουλευτής του κόμματος Chega, Πέδρο Πίντο, ισχυρίστηκε ότι μια ομάδα αντι-Βεντούρα είχε επιχειρήσει να εισβάλει στο νοσοκομείο, το οποίο είχε υποχρεωθεί να λάβει έκτακτα μέτρα ασφαλείας για να διατηρήσει τον ακροδεξιό ηγέτη ασφαλή. Αλλά οι διοικητές του νοσοκομείου αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς και δήλωσαν ότι δεν είχαν σημειωθεί περιστατικά.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο Βεντούρα είχε υποστεί σπασμό του οισοφάγου, μια πάθηση που προκαλεί σοβαρούς πόνους στο στομάχι λόγω ανωμαλιών στα νεύρα που ελέγχουν τους μύες που χρησιμοποιούνται για την κατάποση.

Ο ακροδεξιός ηγέτης έλαβε εξιτήριο μέσα σε λίγες ώρες, αλλά μεταφέρθηκε ξανά σε νοσοκομείο την Πέμπτη, αφού κατέρρευσε ξανά σε συγκέντρωση στην Οντεμίρα.

Αφού πήρε εξιτήριο για άλλη μια φορά μετά από λίγες ώρες, ο Βεντούρα δήλωσε στον πορτογαλικό Τύπο ότι οι γιατροί τον συμβούλευσαν να «σταματήσει για λίγο».

Εκπρόσωπος του κόμματος ανακοίνωσε αργότερα ότι ο πολιτικός δεν θα παραστεί στις τελευταίες συγκεντρώσεις του κόμματος πριν από τις εκλογές της Κυριακής.

Σε μια ανάρτηση βίντεο στο X που ηχογραφήθηκε από το κρεβάτι του, ο Βεντούρα προέτρεψε την Παρασκευή τους υποστηρικτές του να συνεχίσουν να αγωνίζονται.

«Φίλοι, είμαι ήδη σπίτι... αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε», είπε. «Η χώρα χρειάζεται αλλαγή και είναι, για πρώτη φορά, στα χέρια μας.... Αγώνας μέχρι το τελευταίο λεπτό αυτής της προεκλογικής εκστρατείας!»

Amigos já estou em casa...mas não podemos parar até logo à noite. O país precisa de mudança e ela está, pela primeira vez, nas nossas mãos. Lutem até ao último minuto desta campanha!!! pic.twitter.com/HaCYvXmDwA — André Ventura (@AndreCVentura) May 16, 2025

Περίπου 10,8 εκατομμύρια Πορτογάλοι ψηφοφόροι καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες στις πρόωρες εκλογές αυτού του Σαββατοκύριακου, οι οποίες διεξάγονται μόλις ένα χρόνο μετά τις τελευταίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.