Ιστιοφόρο του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού, στολισμένο με φώτα και μια γιγάντια σημαία, έπεσε πάνω στην ιστορική Γέφυρα του Μπρούκλιν το βράδυ του Σαββάτου, σπάζοντας την κορυφή των καταρτιών του. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν δύο άτομα και τραυματίσθηκαν άλλα 17, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς.

Ο Έρικ Άνταμς εξήγησε ότι το πλοίο έχασε την ισχύ του πριν πέσει πάνω στη γέφυρα.

Videos show the moment a Mexican Navy training ship crashed into New York’s Brooklyn Bridge, resulting in the deaths of two crew members and injuring dozens more. Eyewitnesses describe seeing people dangling from the snapped masts of the sailing vessel, the ARM Cuauhtémoc. pic.twitter.com/eTmtpUwX3P — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 18, 2025

At approximately 8:20 Saturday night, the FDNY received a call that a boat struck the Brooklyn Bridge. There were 277 people on the boat. 27 people were removed for treatment.



“Originally, we had a Brooklyn box out for folks in the water, for a boat in distress. Once the… pic.twitter.com/lP1x2UU7PB — FDNY (@FDNY) May 18, 2025

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο έδειχναν το εκπαιδευτικό σκάφος Cuauhtémoc καθώς πλησίαζε στην εμβληματική γέφυρα πάνω από τον Ιστ Ρίβερ, κοντά στην πλευρά του Μανχάταν, η οποία συνδέει την περιοχή με το Μπρούκλιν.

Τα κατάρτια του, ύψους 45 μέτρων, ήταν πολύ ψηλά για να περάσουν κάτω από την τοξωτή γέφυρα σε εκείνο το σημείο και ανατράπηκαν όταν το σκάφος, που πήρε το όνομά του από τον τελευταίο Αζτέκο αυτοκράτορα, πέρασε από κάτω.

Το Μεξικανικό Ναυτικό δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το Σάββατο ότι 22 άτομα τραυματίστηκαν στο πλοίο, εκ των οποίων 19 έλαβαν ιατρική φροντίδα σε τοπικά νοσοκομεία.

Δεν χρειάστηκαν επιχειρήσεις διάσωσης επειδή κανένας δεν έπεσε στο νερό, πρόσθεσε.

Ship carrying 200 people hits the Brooklyn Bridge as search and rescue operation underway https://t.co/l9hdF34Mze pic.twitter.com/OPQMWHDtOE — New York Post (@nypost) May 18, 2025

🚨BREAKING: A Mexican ship crashed into Brooklyn Bridge in New York pic.twitter.com/QekqlGaez4 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 18, 2025

Νωρίς την Κυριακή, ο Άνταμς δήλωσε στο X ότι δύο από τα 277 άτομα που επέβαιναν εκείνη την ώρα είχαν πεθάνει και δύο άλλα παρέμεναν σε κρίσιμη κατάσταση.

Δόκιμοι του ναυτικού ντυμένοι με λευκές στολές κρέμονταν από τις εγκάρσιες δοκούς του πλοίου μετά τη συντριβή.

«Κανείς δεν έπεσε στο νερό. Όλοι τραυματίστηκαν μέσα στο πλοίο» δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας.

Ο ίδιος δήλωσε ότι μηχανικά προβλήματα πιθανότατα προκάλεσαν τη συντριβή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε μία από τις βάσεις της κρεμαστής γέφυρας, που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι South Street της Νέας Υόρκης, βίντεο στο διαδίκτυο έδειξε περαστικούς να τρέχουν τρομοκρατημένοι καθώς το τεράστιο πλοίο χτύπησε τη γέφυρα και έστριψε προς την αποβάθρα.

Η γέφυρα, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο, ολοκληρώθηκε το 1883. Ήταν κάποτε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο.

Η γέφυρα δεν υπέστη σημαντικές ζημιές, δήλωσε αξιωματούχος μεταφορών της Νέας Υόρκης. Η κυκλοφορία άνοιξε ξανά και στις δύο κατευθύνσεις μετά από προκαταρκτική επιθεώρηση.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο πρέσβης του Μεξικού στις ΗΠΑ και άλλοι αξιωματούχοι βοηθούσαν τους πληγέντες δόκιμους και είχαν έρθει σε επαφή με τις τοπικές αρχές.

NEW: Video shows sailors on the masts of the Mexican Navy ship Cuauhtémoc before it hit the Brooklyn bridge. #PuenteDeBrooklyn #Barco #boat pic.twitter.com/gW5GXBfp1a — Noteworthy News (@newsnoteworthy) May 18, 2025

Το εκπαιδευτικό πλοίο Cuauhtémoc ναυπηγήθηκε στα Ναυπηγεία Celaya στο Μπιλμπάο της Ισπανίας το 1981, σύμφωνα με το Μουσείο Λιμένα South Street, το οποίο ανέφερε στην ιστοσελίδα του ότι συνδιοργάνωσε την επίσκεψη του πλοίου στη Νέα Υόρκη, η οποία είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το βράδυ του Σαββάτου.

Το κοινό προσκλήθηκε να επιβιβαστεί στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Κάθε χρόνο το πλοίο σαλπάρει στο τέλος των μαθημάτων στη ναυτική στρατιωτική σχολή για να ολοκληρώσει την εκπαίδευση των δοκίμων.

Φέτος, απέπλευσε από το λιμάνι του Ακαπούλκο στις 6 Απριλίου, σύμφωνα με το ναυτικό. Από τη Νέα Υόρκη θα κατευθυνόταν στην Ισλανδία.

