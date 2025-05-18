Οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία «έμειναν κατώτερες των προσδοκιών μας, παρά την εξαιρετικά εποικοδομητική στάση της ουκρανικής ηγεσίας», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από τη Ρώμη και προανήγγειλε ότι την Τρίτη θα τεθεί σε ισχύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Ο κ. Μερτς εξήρε επίσης τον ρόλο της Ιταλίας στην ΕΕ και ιδιαίτερα σε σχέση με τις ΗΠΑ και ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη άμεσων λύσεων στο μεταναστευτικό, προειδοποιώντας ότι «δεν θα πατάμε πλέον το φρένο», αλλά και τονίζοντας ότι το Βερολίνο θα σεβαστεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Ο πρόεδρος Πούτιν δεν ήταν πρόθυμος να έρθει στην Τουρκία και τα στρατεύματά του συνεχίζουν και σήμερα με αμείωτη ένταση τις επιθέσεις τους. Για αυτό και θα εντείνουμε την πίεση στην Ρωσία και την Τρίτη θα θέσουμε σε ισχύ το 17ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο περιλαμβάνει και τον λεγόμενο σκιώδη στόλο στην Βαλτική», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τόνισε ότι θεωρεί τις ΗΠΑ αναντικατάστατο εταίρο της Ευρώπης. Η κυρία Μελόνι έχει μια πολύ καλή - και προσωπική - σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ, σημείωσε: «Έχει επιρροή και είναι έτσι από τους σημαντικούς ηγέτες στην Ευρώπη, οι οποίοι φροντίζουν να παραμείνουμε στο πλευρό των ΗΠΑ. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την Αμερική».

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε επανειλημμένα τον σημαντικό ρόλο της Ιταλίας στην Ευρώπη και διεθνώς, προσπαθώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις που πυροδότησε δημοσίευμα της εφημερίδας Die Welt ότι κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) απαίτησε να μην αναφερθεί ονομαστικά η Ιταλία ως «σημαντικός εταίρος» της Γερμανίας και μέλος ενός διευρυμένου ευρωπαϊκού άξονα με τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία.

«Δεν υπήρξε ποτέ αμφιλεγόμενη συζήτηση για τον ρόλο της Ιταλίας. Σε καμία περίπτωση, προς έκπληξή μου, δεν άκουσα για αυτό μέχρι να προετοιμαστώ για αυτήν την επίσκεψη, ότι υπήρξε δηλαδή υποτιθέμενη δυσαρέσκεια ή ακόμη και προσπάθειες αποκλεισμού της Ιταλίας (…) Μπορώ να το πω πολύ ξεκάθαρα και κατηγορηματικά: όλες οι αναφορές σχετικά με αυτό είναι ψευδείς. Θεωρούμε την Ιταλία ως σημαντικό, πολύ σημαντικό εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ κατανοήστε ότι είμαι εδώ σήμερα και δεν μιλώ μόνο για τον εαυτό μου, αλλά για ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν κράτη-μέλη α' και β' κατηγορίας στην ΕΕ, έχουμε όλοι συμφέρον να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν ο πόλεμος».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο καγκελάριος απέρριψε και οποιαδήποτε συζήτηση για ενδεχόμενη αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, προκειμένου να περιφρουρήσουν πιθανή εκεχειρία. «Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε καθόλου σήμερα. Επομένως, η συζήτηση για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι μια συζήτηση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εντελώς εκτός κάθε πολιτικής πραγματικότητας. Αυτή η συζήτηση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει η ανάγκη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλήσουμε για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Πρώτα από όλα, θέλουμε να σιγήσουν τα όπλα, να σταματήσουν οι δολοφονίες», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι πρέπει να περιοριστεί η παράτυπη μετανάστευση, ζήτησε γρήγορα περιοριστικούς κανόνες ασύλου στην ΕΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν θα πατάμε πλέον φρένο όταν πρόκειται για την επίλυση προβλημάτων στην Ευρώπη».

Ο καγκελάριος δεν απέκλεισε επίσης το μοντέλο των αιτήσεων ασύλου εκτός ΕΕ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι αυτή η λύση του προβλήματος, αλλά μια θετική συνεισφορά και επανέλαβε αφενός ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις και για την δευτερογενή μετανάστευση και αφετέρου ότι τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ δεν αποτελούν ευθύνη μόνο των χωρών που βρίσκονται εκεί, αλλά και όλων των κρατών - μελών. Σχετικά με την αυστηροποίηση των συνοριακών ελέγχων που επέβαλε η κυβέρνησή του από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων της, ο Φρίντριχ Μερτς υπερασπίστηκε την απόφασή του υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητη και απολύτως σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. «Μιλάμε για αυτό με τους γείτονές μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα ληφθούν αποφάσεις ερήμην τους», διαβεβαίωσε.

Ο καγκελάριος αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με μέτρα εκσυγχρονισμού των διαδικασιών και περιορισμού της γραφειοκρατίας και ζήτησε γρήγορη επικύρωση της συμφωνίας με τις χώρες Mercosur και την σύναψη και άλλων αντίστοιχων εμπορικών συμφωνιών. «Θέλουμε ανοιχτό και ελεύθερο εμπόριο», δήλωσε και πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα το πει στον πρόεδρο Τραμπ όταν θα επισκεφθεί προσεχώς τις ΗΠΑ. «Θέλουμε να τερματιστεί και όχι να κλιμακωθεί η τελωνειακή διένεξη», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

