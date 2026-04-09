Στις ΗΠΑ ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, συζητά με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, βρίσκεται επί του παρόντος στις ΗΠΑ και συναντάται με μέλη της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για συζητήσεις σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία και την οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας, δήλωσαν στο Reuters πηγές με γνώση της επίσκεψης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται πριν από την απόφαση των ΗΠΑ για το αν θα παραταθεί η ελάφρυνση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, η οποία λήγει στις 11 Απριλίου και θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνεται στην ατζέντα.

Πηγή: skai.gr

