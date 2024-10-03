Στις 15/10 το άτυπο δείπνο Χριστοδουλίδη-Τατάρ στον ΟΗΕ

Στις 15 Οκτωβρίου οι ηγέτες της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής πλευράς θα έχουν ανεπίσημο δείπνο στη Νέα Υόρκη παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Η ημερομηνία είναι η 15η Οκτωβρίου. Και προφανώς θα μοιραστούμε μαζί σας περισσότερες πληροφορίες μόλις τις λάβουμε, αλλά το άτυπο δείπνο προγραμματίζεται αυτή τη στιγμή για τις 15 Οκτωβρίου», δήλωσε ο κ. Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.