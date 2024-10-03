Πέντε νεκροί σε αεροπορική επιδρομή στην Δυτική Όχθη

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν απόψε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τούλκαρεμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με απολογισμό του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος είχε αναφέρει τουλάχιστον πέντε νεκρούς από το ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν την επιχείρηση στην Τούλκαρεμ, χωρίς να υπεισέλθουν σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, πριν από σχεδόν έναν χρόνο. Έκτοτε, περίπου 700 Παλαιστίνιοι έχουν βρει τον θάνατο κατά τις συγκρούσεις με ισραηλινούς στρατιώτες ή από επιθέσεις εβραίων εποίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.