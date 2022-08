Στην Ταϊπέι η Πελόζι - Η πρώτη αντίδραση της Κίνας: Υπονομεύει σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα

Ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών μετά την άφιξη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Τάιπεϊ - Σοβαρό διάβημα και έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Πεκίνο - Καλεί τις ΗΠΑ να μην πηγαίνουν πιο κάτω στο λάθος και επικίνδυνο μονοπάτι

Για σοβαρή υπονόμευση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και για σοβαρό αντίκτυπο στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους που μετέφερε την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Τάιπεϊ.

Το Πεκίνο αναφέρεται στις συμφωνίες που έχουν συνάψει για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή και κάνει λόγο για σοβαρό αντίκτυπο στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, καταδικάζοντας την κίνηση της Νάνσι Πελόζι να μεταβεί στο έδαφος της Ταϊβάν.

Ανακοίνωσε, δε, ότι η Κίνα προχώρησε σε σοβαρό διάβημα και έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείο Εξωτερικών:

«Στις 2 Αυγούστου, αδιαφορώντας για την έντονη αντιπολίτευση και τις σοβαρές αιτιάσεις της Κίνας, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι επισκέφθηκε την περιοχή της Ταϊβάν της Κίνας. Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση της αρχής της μίας Κίνας και των διατάξεων των τριών μεταξύ Κίνας-Η.Π.Α. κοινών ανακοινώσεων. Έχει σοβαρό αντίκτυπο στα πολιτικά θεμέλια των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ και παραβιάζει σοβαρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας. Υπονομεύει σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν και στέλνει ένα σοβαρά λάθος μήνυμα στις αυτονομιστικές δυνάμεις για «ανεξαρτησία της Ταϊβάν». Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά και καταδικάζει αυστηρά αυτό, και έχει προβεί σε σοβαρό διάβημα και έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπάρχει μόνο μία Κίνα στον κόσμο. Η Ταϊβάν είναι αναπαλλοτρίωτο τμήμα της επικράτειας της Κίνας και η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είναι η μόνη νόμιμη κυβέρνηση που εκπροσωπεί ολόκληρη την Κίνα. Αυτό έχει αναγνωριστεί σαφώς από το ψήφισμα 2758 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 1971. Από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949, 181 χώρες έχουν συνάψει διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα βάσει της αρχής της μίας Κίνας. Η αρχή της μίας Κίνας είναι μια καθολική συναίνεση της διεθνούς κοινότητας και βασικός κανόνας στις διεθνείς σχέσεις.

Το 1979, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν μια σαφή δέσμευση στις σχέσεις Κίνας-Η.Π.Α. Κοινό Ανακοινωθέν για την Καθιέρωση Διπλωματικών Σχέσεων -- "Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναγνωρίζουν την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ως τη μοναδική νόμιμη κυβέρνηση της Κίνας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών θα διατηρήσει πολιτιστικά, εμπορικά και άλλες ανεπίσημες σχέσεις με τον λαό της Ταϊβάν». Το Κογκρέσο, ως μέρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, είναι εγγενώς υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά την πολιτική μιας Κίνας της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να απέχει από οποιεσδήποτε επίσημες ανταλλαγές με την περιοχή της Ταϊβάν της Κίνας. Η Κίνα είναι από παλιά αντίθετη στην επίσκεψη στην Ταϊβάν από μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ και η εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ έχει την ευθύνη να σταματήσει μια τέτοια επίσκεψη. Δεδομένου ότι η Πρόεδρος Πελόζι είναι ο εν ενεργεία ηγέτης του Κογκρέσου των ΗΠΑ, η επίσκεψή της και οι δραστηριότητές της στην Ταϊβάν, με οποιαδήποτε μορφή και για οποιονδήποτε λόγο, είναι μια μεγάλη πολιτική πρόκληση για την αναβάθμιση των επίσημων ανταλλαγών των ΗΠΑ με την Ταϊβάν. Η Κίνα δεν το αποδέχεται απολύτως και ο κινεζικός λαός το απορρίπτει απολύτως.

Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό και πιο ευαίσθητο θέμα στην καρδιά των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ. Τα στενά της Ταϊβάν αντιμετωπίζουν έναν νέο γύρο εντάσεων και σοβαρών προκλήσεων και η θεμελιώδης αιτία είναι οι επανειλημμένες κινήσεις των αρχών της Ταϊβάν και των Ηνωμένων Πολιτειών για αλλαγή του status quo. Οι αρχές της Ταϊβάν συνέχισαν να αναζητούν την υποστήριξη των ΗΠΑ για την ατζέντα της ανεξαρτησίας τους. Αρνούνται να αναγνωρίσουν τη Συναίνεση του 1992, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προωθήσουν την «αποϊνοποίηση» και προωθούν την «αυξητική ανεξαρτησία». Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την Ταϊβάν για να περιορίσουν την Κίνα. Διαστρεβλώνει συνεχώς, συσκοτίζει και καταργεί την αρχή της μίας Κίνας, εντείνει τις επίσημες ανταλλαγές της με την Ταϊβάν και ενθαρρύνει τις αυτονομιστικές δραστηριότητες της «ανεξαρτησίας της Ταϊβάν». Αυτές οι κινήσεις, όπως το παιχνίδι με τη φωτιά, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Όσοι παίζουν με τη φωτιά θα χαθούν από αυτήν.

Η θέση της κινεζικής κυβέρνησης και του λαού στο ζήτημα της Ταϊβάν ήταν συνεπής. Είναι η σταθερή δέσμευση των περισσότερων από 1,4 δισεκατομμυρίων Κινέζων να διαφυλάξουν αποφασιστικά την κρατική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα. Είναι κοινή φιλοδοξία και ιερή ευθύνη όλων των Κινέζων γιων και κορών να πραγματοποιήσουν την πλήρη επανένωση της πατρίδας. Η βούληση του λαού δεν πρέπει να αμφισβητηθεί και η τάση των καιρών δεν μπορεί να αντιστραφεί. Καμία χώρα, καμία δύναμη και κανένα άτομο δεν πρέπει ποτέ να υποτιμά τη σταθερή αποφασιστικότητα, την ισχυρή θέληση και τη μεγάλη ικανότητα της κινεζικής κυβέρνησης και του λαού να υπερασπιστεί την κρατική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα και να επιτύχει την εθνική επανένωση και αναζωογόνηση. Η Κίνα θα λάβει σίγουρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει αποφασιστικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα ως απάντηση στην επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ. Όλες οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτό πρέπει να βαρύνουν την πλευρά των ΗΠΑ και τις αυτονομιστικές δυνάμεις της «ανεξαρτησίας της Ταϊβάν».

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύο μεγάλες χώρες. Ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον έγκειται μόνο στον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη, τη μη αντιπαράθεση και τη συνεργασία που κερδίζει. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι καθαρά εσωτερική υπόθεση της Κίνας και καμία άλλη χώρα δεν δικαιούται να ενεργεί ως δικαστής για το ζήτημα της Ταϊβάν. Η Κίνα προτρέπει σθεναρά τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να παίζουν το «κάρτα της Ταϊβάν» και να χρησιμοποιούν την Ταϊβάν για να περιορίσουν την Κίνα.

Θα πρέπει να σταματήσει να ανακατεύεται στην Ταϊβάν και να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας. Θα πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει και να συνεννοεί τις αυτονομιστικές δυνάμεις της «ανεξαρτησίας της Ταϊβάν» με οποιαδήποτε μορφή. Θα πρέπει να σταματήσει τις πράξεις του να λέει ένα πράγμα αλλά να κάνει το αντίθετο στο ζήτημα της Ταϊβάν. Θα πρέπει να σταματήσει να διαστρεβλώνει, να συσκοτίζει και να υποσκάπτει την αρχή της μίας Κίνας. Πρέπει να λάβει αξιόπιστες ενέργειες για την αυστηρή τήρηση της αρχής της μίας Κίνας και των διατάξεων των τριών Κίνας-ΗΠΑ. κοινά ανακοινωθέντα, εκπληρώνουν τη δέσμευση «πέντε όχι» που ανέλαβε η ηγεσία των ΗΠΑ (δηλαδή να μην επιδιώκουν έναν «νέο Ψυχρό Πόλεμο», να μην επιδιώκουν να αλλάξουν το σύστημα της Κίνας· η αναζωογόνηση των συμμαχιών της δεν είναι εναντίον της Κίνας· να μην υποστηρίζουν την «ανεξαρτησία της Ταϊβάν», να μην ψάχνετε για σύγκρουση με την Κίνα) και μην πηγαίνετε πιο κάτω από το λάθος και επικίνδυνο μονοπάτι.

Η άφιξη της Πελόζι στην Τάιπεϊ

Λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Τάιπεϊ το αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών που μετέφερε την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Η Αμερικανίδα αξιωματούχος έγινε δεκτή στο αεροδρόμιο από πολυπληθή αντιπροσωπεία αξιωματούχων της Ταϊβάν.

Στην πρώτη δήλωσή της έστειλε σαφές μήνυμα στην Κίνα ότι η δέσμευση των ΗΠΑ για μια δημοκρατική Ταϊβάν είναι πιο σημαντική από ποτέ.

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου μας στην Ταϊβάν τιμά την ακλόνητη δέσμευση της Αμερικής να υποστηρίξει τη ζωντανή δημοκρατία της Ταϊβάν» είπε η Πελόζι λίγο μετά την προσγείωση.

«Η αλληλεγγύη της Αμερικής προς τους 23 εκατομμύρια ανθρώπους της Ταϊβάν είναι πιο σημαντική σήμερα από ποτέ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας» είπε.

Είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ επισκέπτεται την Ταϊβάν εδώ και 25 χρόνια. Το ταξίδι της έρχεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας βρίσκονται σε ένταση. Αξιωματούχος της Ταϊβάν δήλωσε στο CNN ότι η Πελόζι θα μείνει στην Τάιπεϊ για μια νύχτα.

Συγκεντρωμένοι στους δρόμους της πρωτεύουσας της Ταϊβάν διαδήλωσαν υπέρ της άφιξης της Πελόζι στη χώρα τους, φορώντας μάλιστα μάσκες προστασίας με τα χρώματα της Ουκρανίας.

#Taiwanese residents wearing yellow and blue masks greet Pelosi outside the airport. pic.twitter.com/iPzqiBLX49 — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022

Πολίτες διαδήλωσαν και κατά του ταξιδιού της Πελόζι στη χώρα τους.

Η Πελόζι πραγματοποιεί τελικά την επίσκεψη στην Ταϊβάν αψηφώντας τις οργισμένες προειδοποιήσεις της Κίνας.

US Democrat Nancy Pelosi leaves the plane at the airport in Taiwan



The trip is the first by such a senior US official in decadeshttps://t.co/vSY0rSrunh pic.twitter.com/JeWGgzdEZ2 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 2, 2022

Νωρίτερα, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι δήλωσε ότι οι Αμερικανοί πολιτικοί που «παίζουν με τη φωτιά» στο θέμα της Ταϊβάν, «δεν θα έχουν καλό τέλος».

Στην ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείο Εξωτερικών δεν κατονομάζεται Αμερικανός πολιτικός. Ωστόσο η Κίνα έχει εκφράσει σοβαρές απειλές σε περίπτωση που η Πελόζι προσγειωθεί στην Ταϊβάν.

Στρατιωτικές ετοιμασίες στην Κίνα

Στα άκρα έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας από το ταξίδι της Πελόζι στην Ταϊβάν.

Από βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι το Πεκίνο μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις προς την πόλη Σιαμέν της επαρχίας Φουτσιάν, απέναντι από την Ταϊβάν (χωρίζονται από το Στενό της Ταϊβάν).

Footage has emerged on #Chinese television showing how Chinese Armed Forces pull military equipment into #Fujian province, close to #Taiwan. pic.twitter.com/5rwqDw4Sq9

Μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας της Κίνας πέταξαν κοντά στη νοητή γραμμή στο μέσον του στενού της Ταϊβάν, δήλωσε πηγή ενημερωμένη σχετικά στο πρακτορείο Reuters, καθώς -σύμφωνα με έτερη πηγή- η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η Νάνσι Πελόζι, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα την Ταϊπέι.

There seems to be a large amount of PLA military equipment in/around the #Fujian region this morning…



pic.twitter.com/ULzMlp4jwi — The Intel Crab (@IntelCrab) August 2, 2022



Σύμφωνα με την πρώτη πηγή, κινεζικά πολεμικά πλοία βρίσκονται κοντά στην άτυπη ουδέτερη ζώνη στο στενό από χθες Δευτέρα. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν έχει αναπτύξει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή για να επιτηρούν την κατάσταση, πρόσθεσε η πηγή αυτή.



Υπενθυμίζεται ότι η Ανατολική Διοίκηση του κινεζικού στρατού (PLA) ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και «θα εμπλακούν με τον εχθρό κατόπιν εντολής».

This video of a train carrying PLA equipment going through central #Xiamen is also making the rounds this morning on Sina Weibo pic.twitter.com/fk1ne3BlQY — The Intel Crab (@IntelCrab) August 2, 2022



Με αφορμή την επέτειο 95 ετών από την ίδρυσή της η PLA δημοσίευσε σύντομο άρθρο και βίντεο στον λογαριασμό της στο WeChat όπου ανέφερε ότι οι δυνάμεις της «θα θάψουν όλους τους εισβολείς» και «θα βαδίσουν προς τη νίκη» σε κοινές επιχειρήσεις.



Το βίντεο δείχνει βίντεο με πυραυλικά πλήγματα, στρατεύματα να αρπάζουν βιαστικά τα όπλα τους και μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται.

Xiamen, #Fujian today!

1. China is sending multiple rocket launchers to Fujian

2. The Air traffic in the area has been regulated to enable fighter movement

3. The PLA carried out live fire drills last night#Taiwan #China #Pelosi pic.twitter.com/5Ow6Ob6NlH — Saikiran Kannan (@saikirankannan) August 2, 2022

Σύμφωνα με την εφημερίδα Liberty Times της Ταϊβάν, η Πελόζι αναμένεται στη νήσο, επικεφαλής αμερικανικής αντιπροσωπείας, στις 22:20 (τοπική ώρα - 17:20 ώρα Ελλάδας).

Το δημοσίευμα δεν κατονομάζει τις πηγές της εφημερίδας.



Το επίσημο πρόγραμμα της ασιατικής περιοδείας της Δημοκρατικής προέδρου της αμερικανικής κάτω Βουλής κάνει λόγο για επισκέψεις της στη Μαλαισία, στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, χωρίς να αναφέρει τίποτε ρητώς για σταθμό της στην Ταϊβάν. Το ΥΠΕΞ στην Ταϊπέι δεν είχε κανένα σχόλιο να κάνει για την πιθανή επίσκεψη. Ο Λευκός Οίκος, που δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το ταξίδι, επισήμανε πως η κυρία Πελόσι είχε «δικαίωμα» να επισκεφθεί τη νήσο.



Chinese People’s Liberation Army prepares for Nancy Pelosi’s possible visit to Taiwan. Official PLA video just dropped on Wechat: pic.twitter.com/aJRMmvCrbk — Carl Zha (@CarlZha) August 1, 2022

