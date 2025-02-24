Μερτς: Προτεραιότητα η ανεξαρτητοποίηση της άμυνας της Ευρώπης από τις ΗΠΑ

Ο ηγέτης της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) Φρίντριχ Μερτς, το κόμμα του οποίου αναδείχθηκε πρώτο στις χθεσινές εκλογές στη Γερμανία, τόνισε ότι η «απόλυτη προτεραιότητά του» θα είναι να ενισχύσει την Ευρώπη, ώστε να μπορέσει να ανεξαρτητοποιηθεί από τις ΗΠΑ σε θέματα άμυνας, την ώρα που ετοιμάζεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία κυβερνητικού συνασπισμού, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το Πάσχα.

Μιλώντας το βράδυ της Κυριακής, ο Μερτς είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει ότι «η κυβέρνησή του είναι μάλλον αδιάφορη για τη μοίρα της Ευρώπης» και ότι η Γερμανία πρέπει να περιμένει να δει «αν θα είμαστε ακόμη σε θέση να μιλάμε για το ΝΑΤΟ στην τρέχουσα μορφή του» όταν θα πραγματοποιηθεί η επόμενη σύνοδος κορυφής της συμμαχίας τον Ιούνιο.

«Για μένα, η απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η ενίσχυση της Ευρώπης όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε, βήμα-βήμα, να μπορέσουμε πραγματικά να επιτύχουμε την ανεξαρτησία μας από τις ΗΠΑ» σε αμυντικά θέματα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς.

Η κεντροδεξιά συμμαχία των CDU/CSU κέρδισε τις γερμανικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 28,5% των ψήφων, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) του απερχόμενου Καγκελαρίου Όλαφ Σολτς «προσγειώθηκαν», σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοσή τους από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο λαμβάνοντας μόλις 16,4% των ψήφων.

Οι δύο ωστόσο διαθέτουν αρκετές έδρες προκειμένου να σχηματίσουν έναν -λεγόμενο- μεγάλο συνασπισμό και αυτή θεωρείται η πιο πιθανή επιλογή για τον Μερτς. Κάτι που σημαίνει ότι ο Μερτς δεν χρειάζεται να αναζητήσει τρίτο εταίρο, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα καταστήσει την κυβέρνησή του πιο σταθερή και λιγότερο «συγκρουσιακή» σε σχέση με αυτήν του Σολτς.

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) πανηγυρίζει εν τω μεταξύ, καθώς σημείωσε την καλύτερη επίδοσή του και βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 20,8%. Η υποψήφια καγκελάριος και συναρχηγός του κόμματος, Άλις Βάιντελ, το χαρακτήρισε «ιστορική επιτυχία για εμάς – το καλύτερο μας αποτέλεσμα».

«Απλώνουμε το χέρι μας για να προσφέρουμε συνεργασία με το CDU. Διαφορετικά η αλλαγή δεν θα είναι δυνατή στη Γερμανία», πρόσθεσε.

Ωστόσο, όλα τα κυρίαρχα κόμματα στη Γερμανία έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το AfD, ωστόσο, λόγω του τείχους προστασίας ή ταμπού της χώρας, που απαγορεύει τη συνεργασία με την ακροδεξιά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.