Νετανιάχου: Θέλουμε πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της νότιας Συρίας

Το Ισραήλ αξιώνει «την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της νότιας Συρίας» και δεν θα ανεχτεί να αναπτυχτούν δυνάμεις της νέας συριακής de facto κυβέρνησης νότια της Δαμασκού, δήλωσε χθες Κυριακή ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα επιτρέψουμε δυνάμεις της οργάνωσης ΧΤΣ (σ.σ. της ισλαμιστικής ριζοσπαστικής παράταξης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου) ή του νέου συριακού στρατού να εισέλθουν στη ζώνη νοτίως της Δαμασκού», δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε τελετή προαγωγής αξιωματικών στη Χολόν, στο κεντρικό Ισραήλ.

«Απαιτούμε την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της νότιας Συρίας, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Κουνέιτρα, Ντεράα και Σουάιντα», πρόσθεσε στην ομιλία αυτή που αναμεταδόθηκε απευθείας από ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα.

Μετά την πτώση του πρώην προέδρου Άσαντ, το Ισραήλ ανέπτυξε στρατεύματα στη μέχρι τότε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο υψίπεδο του Γκολάν, στη νοτιοδυτική Συρία, στα όρια του τμήματός του που κατέχει το Ισραήλ από τον πόλεμο του 1967 και προσάρτησε το 1981, στους πρόποδες του όρους Ερμών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα «παραμείνουν στην περιοχή του όρους Ερμών και στα περίχωρά της επ’ αόριστον για να προστατεύουν τις κοινότητές μας και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή», πρόσθεσε ο κ. Νετανιάχου στη Χολόν.

Το Ισραήλ, που αντιμετωπίζει τις νέες de facto αρχές στη Συρία με δυσπιστία, εξαπέλυσε μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον εγκαταστάσεων του συριακού στρατού, ιδίως της αντιαεροπορικής άμυνας και ακόμη και αποθηκών χημικών όπλων, επιχειρηματολογώντας πως δεν ήθελε το οπλοστάσιο αυτό να πέσει στα χέρια της νέας εξουσίας.

Ήδη, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία που άρχισε επί των ημερών του Μπασάρ αλ Άσαντ το 2011, το Ισραήλ είχε διεξαγάγει εκατοντάδες πλήγματα, κυρίως από αέρος, εναντίον θέσεων του συριακού στρατού και συμμάχων του, πάνω απ’ όλα της Χεζμπολά του Λιβάνου και του Ιράν.

