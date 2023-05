Στην Κίνα ο Ιλον Μασκ: Συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών - Γιατί προκάλεσε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ

Ο ιδιοκτήτης της Tesla Ιλον Μασκ είχε σήμερα στο Πεκίνο συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Τσι Γκανγκ, ανακοίνωσε η κινεζική διπλωματία.

Η Κίνα δεσμεύεται «για την δημιουργία περισσότερο προσανατολισμένου προς την αγορά, βασισμένου στο κράτος δικαίου και διεθνοποιημένου» για τις ξένες επιχειρήσεις «οικονομικού περιβάλλοντος» , δήλωσε ο Τσιν στον επιχειρηματία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

